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Yaşam

Pierre Cardin hastaneye kaldırıldı

Bayılarak düşen ünlü Fransız moda tasarımcısı Pierre Cardin helikopterle Marsilya'daki bir hastaneye kaldırıldı

06 Mayıs 2009 03:00

Ünlü Fransız moda tasarımcısı Pierre Cardin hastaneye kaldırıldı
Cardin moda evinin sözcüsü Jean-Pascal Hesse, basına yaptığı açıklamada, dün bayılarak düşen Cardin'in, helikopterle Marsilya'daki bir hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Hesse, 86 yaşındaki ünlü moda tasarımcısının yarın hastaneden taburcu edilmesinin beklendiğini kaydetti.

Son 9 yıldan beri düzenlediği bir tiyatro festivali nedeniyle Fransa'nın güneyinde Lacoste adlı bir köyde yaşayan Cardin'in geçen hafta da düştüğü ve bu nedenle tıbbi kontrolden geçtiği belirtiliyor.

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