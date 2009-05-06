Ünlü Fransız moda tasarımcısı Pierre Cardin hastaneye kaldırıldı

Cardin moda evinin sözcüsü Jean-Pascal Hesse, basına yaptığı açıklamada, dün bayılarak düşen Cardin'in, helikopterle Marsilya'daki bir hastaneye kaldırıldığını belirtti.



Hesse, 86 yaşındaki ünlü moda tasarımcısının yarın hastaneden taburcu edilmesinin beklendiğini kaydetti.



Son 9 yıldan beri düzenlediği bir tiyatro festivali nedeniyle Fransa'nın güneyinde Lacoste adlı bir köyde yaşayan Cardin'in geçen hafta da düştüğü ve bu nedenle tıbbi kontrolden geçtiği belirtiliyor.

