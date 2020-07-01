Pierce Brosnan: Bir kere James Bond'u oynarsanız, o rol üzerinize yapışır

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Ajan 007'ye can veren 6. aktör olan İrlandalı Pierce Brosnan, "James Bond rolünü bir kere oynayınca, karakterin üstüne yapıştığını" ifade etti.

The Guardian'a konuşan Brosnan, "Bond sizi sürekli ödüllendirmeye devam eder, benim muhteşem bir kariyere sahip olmamı sağladı. Ancak bir kere Bond diye damgalandığınız zaman, artık ömrünüzün sonuna kadar Bond'sunuzdur. Bunu kabullenmelisiniz. Ve eğer Bond'u oynamayı kabul edecekseniz bunu göze almalısınız" değerlendirmesinde bulundu.

Brosnan, daha önce halefi Daniel Carig'in Bond filmlerini beğenmediğini ifade etmişti. Brosnan'ı 007'yi oynadığı ilk film olan "Altıngöz" büyük beğeni toplasa da, sonraki filmler aynı başarıya ulaşamadı.

11 Eylül terör saldırıları ve Jason Bourne filmlerinin başarısından sonra James Bond filmlerinin yapımcıları seriye sıfırdan başlama kararı almıştı. Brosnan, Bond karakterini canlandırmaya devam etmek istediğini söylese de yapımcılar başrolü Daniel Craig'e vermeyi tercih etmişti.