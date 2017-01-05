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Yaşam

Pidesini beğenmeyen müşteriyi vurdu!

Pideyi beğenmeyen müşteri ile işletme sahibi arasındaki tartışmada silah 'konuştu'

Fotoğraf: Arşiv

05 Ocak 2017 02:47

Samsun'da bir pideci, yaptığı pideyi beğenmediğini söyleyerek parasını geri isteyen müşteri ile arasında çıkan tartışmada müşteriyi tabancayla vurarak yaraladı. 

Hürriyet’te yer alan habere göre, Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, A.Ş. (47), S.Y.'ye ait pide salonuna giderek pide yaptırdı.

Ancak pideyi beğenmediğini söyleyen A.Ş. parasını geri istedi. A.Ş. ile S.Y. arasındaki çıkan tartışma büyüdü.

Pideci S.Y. tabancayla ateş açarak müşterisi A.Ş.'yi sol dizinin üst kısmından vurarak kaçtı.

Yaralanan A.Ş., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Polis olay yerinde 1 adet 9 mm çaplı boş kovan ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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