-PİDECİLERE DE STANDART ANKARA (A.A) - 06.01.2011 - Pidecinin de artık bir standardı var. Pideciliğin başarı ile yapılabilmesi için gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumlara asgari norm getirildi. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), pideciler için, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından hazırlanan ve MYK Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri Sektör Komitesi tarafından doğrulanan ulusal meslek standardını belirledi. Buna göre, pidecinin maliyet hesabı çıkarılmasına katkıda bulunması, porsiyona ilişkin verileri toplayarak işverene bildirmesi gerekiyor. Pideyle ilgili şikayetlerin giderilmesini sağlaması beklenen pidecinin, bunun için şikayetleri malzeme, hazırlama, pişirme ve servis nitelikleri açılarından değerlendirme, kendi yetkisi dahilindeki şikayetleri giderme, inisiyatifi dışındaki şikayetleri bildirme gibi görevleri bulunuyor. Pidecinin sorumluluğundaki bir diğer konu da fırının temizliği. Pidecinin bunun için fırının taşlarına zarar vermeden ve toz kaldırmadan fırının külünü ateş küreği ile alması, fırının tavanını temizleme küreğiyle etrafı kirletmeden, zarar vermeden çırpması, fırının tavanını ve tabanını nemli silgi ile hijyen kurallarına uygun şekilde silmesi, bacayı düzenli kontrol ederek temizlenmesi, çevreye zarar vermeyecek şekilde davlumbazı düzenli olarak kontrol etmesi gerekiyor. -UN ÇUVALININ DİKİŞLERİNE DİKKAT- Sipariş durumuna ve müşteri yoğunluğuna göre fırına atılacak yakacak miktarının pideci tarafından ayarlanması isteniyor. Bunun yanında fırına atılan odunları çatarak verimli yanmasını sağlamak, fırını pidenin pişmesini sağlayacak ısıya ulaşabileceği makul bir süre öncesinde yakmak, fırının ısısını gün içerisinde kontrol etmek pideciye yönelik beklentiler arasında yer alıyor. Pidecinin un çuvalının dikişlerini, unun içerisine ipleri dökmeden açma konusunda da dikkatli olması gerekiyor. İşin püf noktaları arasında ise unun cinsine ve miktarına göre suyun miktarını belirlemek, iklim/ortam şartlarına göre una katılacak suyun ısısını ayarlamak, hamurun kullanım süresine göre maya miktarını belirlemek, lahmacun hamurunda maya kullanmamak, unun miktarına, cinsine ve yapılacak hamurun kullanım süresine göre tuz miktarını tespit etmek bulunuyor. Pidede kullanılacak et ve sebze için titiz bir çalışma yapması istenen pidecinin, pidenin çeşidine göre her tarafı eşit kalınlıkta olacak şekilde uygun yöntemle hamuru açması, iç malzemeyi pidenin her yerine eşit şekilde yayması, hamuru pidenin çeşidine göre şekillendirmesi, şeklini bozmayacak şekilde pideleri fırına atması gerekiyor. Pidecinin servis öncesinde de dikkat etmesi gereken bazı unsurlar var. Buna göre, pidelerin çeşidine göre düzgün olarak, şekline zarar vermeden kesilmesi, pidenin çeşidine göre süsleme yapılması, pide ve garnitürün müşteriye talebe göre sunulması, pideyi garnitürlerle birlikte uygun tabaklara/paketlere yayarak, üst üste gelmeden yerleştirilmesi, tabağın servis görevlisine verilmeden önce tabağın görselliğinin ve hijyeninin kontrol edilmesi şeklindeki sürecin izlenmesi bekleniyor.