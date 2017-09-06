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Yaşam

Pide Festivali'nde 3 bin pide 3 dakikada tükendi; vatandaşlar birbiriyle yarıştı

Davetliler, pidelerin oldukça lezzetli olduğunu belirtti

06 Eylül 2017 02:27

Rize'nin pidesi ile Derepazarı İlçesi'nde bu yıl ilk kez 'Pide ve Turizm' Festivali düzenlendi. Alanda kurulan fırında ustaların pişirdiği 3 bin pideler 3 dakikada tükendi. 

Derepazarı İlçe Futbol sahasında düzenlenen festivale, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, AKP Rize Milletvekili Hasan Karal, Derepazarı Kaymakamı Selçuk Köksal, Derepazarı Belediye Başkanı Yakup Samangül, Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı ile yaklaşık 6 bin kişi katıldı.

Festival alanında ustaların kendilerine özgü hazırlıdakları çeşitli pideler fırınlarda pişirildi. Vatandaşlar da pide yapımını ilgiyle izledi. Pişirilen pideler masa üzerine servis edildi, Vali, milletvekili ve belediye başkanı ile protokol üyeleri pidelerin tadına baktı. Ardından pişirilen pideler festivale katılanlara dağıtıldı. Pide almak için vatandaşlar birbiriyle yarıştı. 3 bin pidenin 3 dakikada tüketildiği festivalde renkli görüntüler yaşandı. Davetliler, pidelerin oldukça lezzetli olduğunu belirtti.

 

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