Pick-Up'lar kapış kapış...

Çok farklı ihtiyaçlara cevap verebilen çift kabinli pick-up’lar her geçen gün kendilerinden daha çok söz ettiriyor. 4x4 veya 4x2 seçeneklerine sahip çift kabinli pick-up'lar fiyatlarıyla da SUVlarla yarışıyor. İkinci elde çift kabinli pick-uplar 7–8 bin YTL'den başlıyor ve 100 bin YTL sınırına kadar geliyor.

Zorlu doğa şartlarında bile kullanıcılarına büyük kolaylık sağlayan pick-up'lann yeni nesilleri her türlü lüksü sunuyor. Özellikle çift kabinli pickup'lar, büyük şehirlerde de binek olarak kullanılıyor. Bu araçların bazı lüks modelleri, distribütör firmalar tarafından olmasa bile, ithalat yapma izni olan galeriler tarafından da ülkemize getiriliyor ve dudak uçuklatan fiyatlara alıcı bulabiliyor.

200 bin YTL'ye pick-up

Bunlar içinde Dodge'un Ram 2500 5.9 modeli (sıfır kilometre) 175 bin dolarlık fiyatı ile 200 bin YTL sınırını da geçiyor. Hafta sonları yakın çevre gezileri yapmaktan hoşlanan, farklı bir araç kullanma hevesine sahip ve doğayla baş başa kalmayı seven macera tutkunları tarafından da tercih edilen bu "kaslı" araçlara 5 kişi rahatlıkla sığıyor.

Bu anlamda çift kabinli pick-up'lar, ailelerin de listesine girmeye başladı. Bu piyasada lüks modellerden, şu an üretilmeyen ikinci ellere kadar farklı seçenekler var. İkinci el çift kabinli pick-up’ları 7–8 bin YTL'den başlayan fiyatlara almak mümkün. Fakat bu pazarda Japon üreticilerin hâkimiyetini belirtmeden de geçmeyelim... Nissan, Isuzu. Mitsubishi, Mazda ve Toyota, iddialı modellere sahip... Hintli üreticiler Tata ve Mahindra, Güney Koreli SSongyang, Amerikan Chevrolet, Dodge ve Cadilac da ünlü modellere sahip.

İkinci elde de aranıyorlar

Bu araçların önce Amerikan filmlerinde, çiftlik hayatında kullanıldığına şahit olmuştuk. Çift kabinli modellerin üretilmesi ise ilgiyi daha da arardı ve efsane şehirlere yayıldı. Çift kabinli pick uplar, ikinci elde de oldukça ilgi görüyor, piyasaları da iyi... Yani ikinci elde pick up satmak isleyenler, müşteri bulmakta fazla zorlanmıyor. Bazı ülkelerde pick-up tutkunları, vazgeçemedikleri otomobillerini modifiye ettirip pickup'a dönüştürüyor.

Çift kabinli pick-up’lar, 2004 yılında sanatçı Hülya Avşar'ın kendisine son derece lüks bir Chevrolet Avalanche pick-up alması ile büyükşehir sakinlerinin gündemine taşınmıştı. O dönemde bu araçlar vergi avantajı nedeniyle çok tercih edildi. Heybetli görüntüleri ve lüks binek otomobiller kadar konfor sunmaları ile öne çıkan pick-up'larda, 4x2'lerin vergisi daha az. Pick up'ların üçte İkisi özel kullanım amacıyla satın alınıyor. Türkiye'de en çok Nissan, Isuzu, Mazda, Ford, Mitsubishi. Toyota, Tata pick-up’lar İlgi görüyor.

Nissan Yüzbaşıoğlu Plaza ikinci el satış sorumlularından Yılmaz Tekin. "Bu araçlar hem şehirde hem arazide performans sunuyor. İstanbul merkezde oturanlar da alıyor. Binek otomobilden aşağı kalmıyorlar: Cruise control, sis farı, tv navigasyon ve daha birçok özelliklere sahipler. Bu nedenle 4x4 yerine pick-up düşünenler bile var. Biz Nissan Yüzbaşıoğlu olarak ayda ortalama 50–60 ikinci el otomobil satıyorsak, bunun yüzde 10'u pick-up'tır" diyor.

Senede bir kez bile binecek olsalar pick-up arıyorlar

İkinci elde çok sayıda pick-up, 40 bin YTL’yi geçen fiyatlara alıcı bekliyor. Aşkın Jeep, ikinci el satış sorumlularından Mustafa Molla, bu araçların özellikle güvenlik özellikleri nedeniyle tercih edildiğine işaret ederek, ‘’4 çeker özelliği de insanları cezp ediyor. Bir otomobilden beklenen her şeyi karşılıyor. Bayanlar da kullanıyor, bu araçları soruyor’’ diyor.



Pick-up’ların piyasasının da çok iyi olduğunu aktaran Mustafa Molla, şöyle devam ediyor;

“Bizde Dodge, Chevrolet, Ford gibi daha çok Amerikan pick-up modelleri mevcut. Şu aralar sıra bekleyenler bile var. Eski model Chevrolet isteyenler de çıkıyor ama inanın bulamıyoruz. Ucuzunu arayanlar çıkıyor.



8 – 15 bin YTL aralığında eski model arayanlar var, bulamıyoruz. Senede bir kez binecek olmasına rağmen arayanlar var. ‘Benim 4 çekerim olsun’ diyen, hiç düşünmeden alanlar çıkıyor. Kışın zor şartlar söz konusu olunca insanlar ‘Ah dört çeker olsa da yola onunla çıksam’ diye düşünebiliyor

15 bin YTL'den daha ucuz çift kabinli pick-up'lar

UZAKDOĞULU üreticilerin başı çektiği pick-up pazarında her yıl yeni modeller tüketicilerin beğenisine sunulurken, İkinci elde de çok sayıda çift kabinli modele rastlamak mümkün. İşte bunlardan. 15 bin YTL'den daha ucuza satılan bazıları:

► Dacia 1307:2001 model. 8000 YTL

► Tata Telcoline 4x2: 2002 model. 195 bin km'de. 8000 YTL

► Daewoo Truck Plus 1.9 D: 2001 model, 140 bin km’de, 8300 YTL

► Dacia 1.9 D: 2004 model. 9000 YTL

► Tata Telcoline 4x2: 2000 model, I28bin’de ve 9200 YTL

► Mitsubishi L 200 4x2 Invite: 1996 model, 9500 YTL

► Ford Ranger 4x4 XL: 2000 model 140 bin km'de ve 10 bin YTL

► Tata Telcoline 4x2: 2000 model. l95 bin'de ve l0 bin 250 YTL

► Mazda B-2500: 1998 model 150 bin kilometrede ve 11 bin 500 YTL

► Nissan 27 4x2 1996 model 264 bin km'de ve 12 bin YTL

► Toyota Hilux 4x4: l987 modeL 12 bin 250 YTL

► Ford Ranger:200l model 150 bin km'de ve 12 bin 950 YTL

► Nissan 25 TD1 4x2:1998 model 160 bin'de ve l3 bin 750 YTL

► Mitsubishi L200 4x2 Invite: 1998 model. 169 bin km'de ve 13 bin 750 YTL

► Tata Telcoline 4x2; 2006 model, 47 bin km’de ve 14 bin 500 YTL

► Ford Ranger: 2000 model 14 bin 500 YTL

► Nissan 2.7: 1997 model, 160 bin'de ve l4 bin 500 YTL