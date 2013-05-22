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Dünya

Picasso'nun tablosuna zarar veren kişiye 2 yıl hapis cezası verildi

İspanyol ressam ve heykeltıraş Pablo Picasso'nun tablosuna zarar verdiği gerekçesiyle tutuklu bulunan kişi, suçunu itiraf etmesi üzerine 2 yıl hapis cezası aldı

22 Mayıs 2013 12:56

ABD'nin Teksas eyaletinde, İspanyol ressam ve heykeltıraş Pablo Picasso'nun tablosuna zarar verdiği gerekçesiyle tutuklu bulunan kişi, suçunu itiraf etmesi üzerine 2 yıl hapis cezası aldı.

Landeros'un avukatı Emily Detoto, duruşmada müvekkilinin savcı ile yapılacak anlaşmanın parçası olarak, tabloya zarar verme suçunu kabul ettiğini söyledi.

Picasso'nun, Houstan'daki bir sanat galerisinde sergilenen, 'Kırmızı Koltuktaki Kadın' adlı tablosuna geçen yıl 13 Haziran'da sprey boyayla zarar veren ve ardından Meksika'ya kaçan Uriel Landeros (22), ABD-Meksika sınırında yakalanmıştı.

Tabloya saldırıyı cep telefonuyla kaydeden görgü tanığı, görüntüyü sosyal paylaşım sitesi YouTube'a yüklemişti. Polis, izlenme rekorları kıran videodaki kişinin Uriel Landeros olduğunu tespit etmişti.

Üniversite öğrencisi Landeros, tablonun üzerine boğa resmi çizmiş ve 'Zafer' anlamına gelen 'Conquista' yazmıştı.

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