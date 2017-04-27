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Kültür-Sanat

Picasso'nun resimleri üç boyutlu olarak canlandırıldı

Proje için ustanın altı eserindeki iki boyut olarak görülen her şey üç boyutlu olarak stilize edildi

27 Nisan 2017 17:46

Pakistanlı dijital sanatçı Omar Aqil, İspanyol sanatçı Pablo Picasso’nun eserlerini üç boyutlu olarak yeniden canlandırdı.

Sanatatak'ta yer alan habere göre sanat kariyerine başladığı günden itibaren Picasso eserlerini incelediğini söyleyen Aqil, ilhamı da onun soyut görsel dilinden almış. Proje için ustanın altı eserini seçmiş ve resimlerde iki boyut olarak gördüğü her şeyi üç boyutlu olarak stilize etmiş.

Composition 1946

"Kopya olmalarına rağmen yeni anlamlar barındırıyor"

Omar Aqil, “Bu görsel taklit çalışması sayesinde yeteneğin kompleks bir düşünce yapısı ile nasıl baş edeceğini görmeye ve şekillerin, formların anlamlarının yeni fiziksel nitelikler yaratmak için nasıl değiştirilebileceğini göstermeye çalıştım” diyor. “Bunlar Picasso’nun eserlerinin hiper realist kopyaları olmalarına rağmen yeni anlamlar barındırıyor” diye de ekliyor.

Monument to the Spaniard

 

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