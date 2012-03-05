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Kültür-Sanat

Picasso'nun güvercinli çocuğu satılıyor

Aile, Picasso'nun 19 yaşındayken yaptığı tabloyu yıllardır İngiltere'de çeşitli müzelere ödünç veriyor

05 Mart 2012 14:22

T24 - Galler'de yaşayan Aberconway ailesine ait olan tablonun değerinin 50 milyon sterlin (140 milyon lira) civarında olduğu tahmin ediliyor.

Aile, Picasso'nun 19 yaşındayken yaptığı tabloyu yıllardır İngiltere'de çeşitli müzelere ödünç veriyor.

Bu nedenle tablonun satışa çıkacağı haberi, İngiltere'de endişeyle karşılandı.

Ülkede hiçbir müzenin 50 milyon sterlinlik satış fiyatını karşılayamayacağına dikkat çeken sanat çevreleri, eserin ülke dışına satılmasından endişe ediyor.

Halen Londra'daki Tate Britain müzesinde sergilenen eser, Christie's müzayede evinde satılacak.

Picasso, bir güvercine sarılmış küçük bir çocuğu renkli bir topun yanında resmettiği bu tabloyu 1901 yılında Paris'te çizmişti.

 

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