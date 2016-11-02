"Picasso’nun eşi, ressamın eserlerini ölümünden sonra gizledi"

Geçtiğimiz sene 300’e yakın Pablo Picasso eserini 40 yıl boyunca garajında sakladığı gerekçesiyle yargılanan ve suçlu bulunan, geçmişte Picasso’nun tamir işlerini yapan Pierre Le Guennec, Fransa’da görülen temyiz mahkemesinde Picasso’nun dul eşinin kendisinden eserleri saklamasını istediğini iddia etti. Le Guennec, Bayan Picasso’nun ailesi ile sorunları olduğunu söyledi. Pierre Le Guennec, “Mrs Jacqueline Picasso’nun (üvey oğlu,) Claude (Ruiz) Picasso ile sorunları vardı” dedi.

Kültür Servisi'nin The Guardian'dan referans verdiği haberine göre, geçtiğimiz yıl karısı ile birlikte hırsızlıkla suçlanan Le Guennec Picasso’nun dul eşinin kendisinde, ressamın Nisan 1973’deki vefatından sonra, içerisinde sanat eserlerinin bulunduğu 15 ile 17 arasında çöp poşetini verdiğini söyledi. Le Guennec’in iddiasına göre, Jacqueline Picasso sonradan bu torbaları geri aldı ancak torbalardan birini Le Guennec’e vererek “Bunu sakla, bu senin için” dedi.

Le Guennec, Picasso’nun eşinin eserleri varislerin envanterinden korumak için saklamış olabileceğini ve daha önceki davalarda “Madam (eşi) ile birlikte torbaları çalmakla suçlanmaktan korktuğu için” gerçekleri açıklayamadığını söyledi. Geçmişte Picasso’nun tamir işlerini yapan 77 yaşındaki Le Guennec, daha önceki ifadesinde eserlerin ressam tarafından kendisine hala sağken, 1971 ya da 1972 yılında verildiğini söylemişti.

Le Guennec çiftinin avukatı Eric Dupond-Moretti, olaya dair bu yeni yorumu sadece birkaç gün önce öğrendiğini açıkladı.

Le Guennec’in iddiasına göre Jacqueline 180 tek parça eser ve 91 çizim defterinden oluşan toplam 271 eseri kendisine, çiftin fedakarlıklarına karşılık hediye olarak verdi. Le Guennec eserleri garajına koyduğunu ve 2009 yılında eserlerin varlığını hatırladığını ifade etti.

Claude Ruiz Picasso’nun avukatı Jean-Jacques Neuer ise, Le Guennec’in ifadesini “kafa karıştırıcı bir yalan” diyerek reddetti ve bir “uluslararası çalıntı eser aklama” dolandırıcılığıyla ilişkili “sanat piyasasının en karanlık ve en kuvvetli” güçlerinin davaya müdahale ettiğini iddia etti.

Kadın ve at çizimlerinin, Picasso’nun Fransız sanatçı Georges Braque ile birlikte çalıştığı döneme ait dokuz nadir kübist kolajın ve ressamın 1901-1904 yılları arasında çoğunlukla mavi ve mavi-yeşil renkleri kullanarak resim yaptığı “mavi dönemine” ait eserlerin de olduğu koleksiyonun değeri henüz belirlenmedi. Koleksiyonda aynı zamanda, Picasso’nun metresi Fernande’nin portreleri, ilk eşi Olga’ya ait çizimler ve ressamın çocukları için yaptığı bir at çizimi mevcut. Koleksiyondaki eserler 1900 ve 1932 yılları arasında yapıldı.

Yetkililer, Le Guennec eserleri 2010 yılında onay alma amacıyla sanatçının altı varisinin temsilcisi Ruiz Picasso’ya göstermesi sonrasında eserlere el koymuştu. Picasso ailesi hemen dava açtı ve eserler aileye teslim edildi.

Le Guennec çiftine Mart 2015’te çalıntı eserleri saklama suçlamasıyla iki yıllık hapis cezası verildi ve ceza tacil edildi. Temyiz davasında ise davacı taraf, çiftin Picasso’nun anısına zarar verdiği gerekçesiyle çifte beş yıl tecil edilmiş ceza verilmesini istedi.