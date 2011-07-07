Picasso'nun çizimini çaldı, taksiyle kaçtı

T24

Polis, Weinstein Galerisi'ndeki sergiye öylece girip duvardaki karakalem çizip alıp sonra da taksiyle kaçan kişinin peşine düştü.Galerinin sözcüsü, San Francisco Chronicle gazetesine yaptığı açıklamada, sanat eserinin "orijinal ve benzersiz" olduğunu anlattı.Picasso'nun Tete da Femme'i 1965'te resmettiği düşünülüyor. Polis sözcüsü Albie Esparza, gazeteye yaptığı açıklamada, "Halktan birisinin bu eseri görürse tanımasını umuyoruz. Çalan kişi satmaya çalışabilir" diye konuştu. Sözcü Esparza, sanat galerisinin özellikle mi seçildiğinden yoksa hırsızın sırf bir fırsattan mı yararlandığından emin olamadıklarını belirtti.Galeride Marc Chagall, Salvador Dali ve Joan Miro gibi sanatçıların da eserleri sergileniyor. Geçen yıl da Paris'teki Modern Sanat Müzesi'nden Picasso, Matisse ve başka sanatçılara ait beş eser çalınmıştı.