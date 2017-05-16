T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Picasso'nun 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerden kurtarılan tablosu 45 milyon dolara satıldı

Picasso bu eserinde hayatının bir dönemindeki sevgilisi Dora Maar'ı resmetmişti

16 Mayıs 2017 16:18

İspanyol sanatçı Pablo Picasso'nun en ünlü portrelerinden 'Mavi Giysi İçinde Oturan Kadın', New York'taki açık artırmada 45 milyon dolara satıldı. Picasso bu eserinde hayatının bir dönemindeki sevgilisi Dora Maar'ı resmetmişti.

2. Dünya Savaşı sırasında tabloya Naziler el koymuş ancak Fransız Direniş Hareketi savaşçıları tabloyu Nazilerin elinden kurtarmıştı. 2015 yılında Picasso'nun 'Cezayirli Kadınlar' adlı eseri Christie's müzayedesinde 179 milyon dolarlık rekor bir rakama satılmıştı.

Altı yıl önce 26 milyon dolara satılan 'Mavi Giysi İçinde Oturan Kadın', ABD'li bir koleksiyoner tarafından satın alındı.

Dora Maar ve Picasso dokuz yıl boyunca yoğun bir ilişki yaşamıştı. Picasso tabloyu 1939'da çizmişti.

ETİKETLER

PicassoNazitablo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24