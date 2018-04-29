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BBC Türkçe

Picasso tablosunun altında gizli bir resim daha bulundu

ABD'li araştırmacılar, yeni bir görüntüleme cihazı ile baktıkları Picasso tablosunun altında, Barcelona şehrinin yağlı boya resminin bulunduğunu keşfetti. Yeni kullanılmaya başlayan röntgen cihazi, mevcut sanat eseri görüntüleme yöntemlerinden çok daha uc

29 Nisan 2018 20:30

ABD'li araştırmacılar, yeni bir görüntüleme cihazı ile baktıkları Picasso'nun Diz Çökmüş Kadın (La Misereuse Accroupie) tablosunun altında, Barcelona şehrinin yağlı boya resminin bulunduğunu keşfetti.

Yeni kullanılmaya başlayan röntgen cihazı, mevcut sanat eseri görüntüleme yöntemlerinden çok daha ucuza, tabloların alt katmanlarına bakmayı mümkün kılıyor.

Yeni tarama cihazı taşınabiliyor ve bu sayede ellerindeki eserleri incelemek isteyen müzelere götürülebiliyor.

Yeni yöntemin detayları Bilimsel Gelişme için Amerikan Birliği'nin (American Association for the Advancement for Science) Teksas'taki toplantısında açıklandı.

Diz Çökmüş Kadın, Picasso'nun daha çok depresif resimler yaptığı Hüzünlü Mavi Dönem (1901-1903) resimlerinden.

Picasso'nun tabloyu, Barcelona kentinin yatay yağlı boya resminin üzerine, dikey olarak yaptığı ortaya çıktı.

Barcelona'nın tepelerinin konturları, tablodaki diz çökmüş kadının sırtını oluşturuyor.

Toronto'daki Ontario Sanat Galerisi'nin küratörü Kenneth Brummel, keşfin heyecan verici olduğunu ve sanatçı hakkında daha derinlemesine bilgi edinilmesini sağladığını belirtti.

Yeni cihazın öncekilere kıyasla ucuz ve taşınabilir olmasının, birçok sanat eserinin incelenmesine imkan sağlayacağı belirtiliyor.

Projenin yürütücülerinden olan Chicago'daki Sanat için Bilimsel Çalışmalar merkezinden Francesca Casadio, kullanılan diğer tekniklerin maliyetli olması nedeniyle geçmişte sadece büyük sanat eserlerinin incelenebildiğine dikkat çekiyor.

Casadio "Sırada, altındaki gerçeklerin bulunacağı birçok tablo daha var" diyor.

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