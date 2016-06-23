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Kültür-Sanat

Picasso tablosu 63,5 milyon dolara satıldı

Şu ana dek en yüksek fiyatla satılan eser olan 'Oturan Kadın’ tablosu, Picasso’nun sevgilisi Fernande Olivier’in özelliklerini taşıyor

23 Haziran 2016 16:57

İspanyol ressam Pablo Picasso’nun erken dönem kübist eserlerinden ‘Femme Assise’ (Oturan Kadın) adlı tablosu, dün İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilen müzayedede satışa çıktı. Ünlü müzayede evi Sotheby’s tarafından düzenlenen etkinlikte açık artırmaya çıkan eser; 43,3 milyon sterline (63,5 milyon dolar/185 milyon TL) alıcı buldu.

Birgün'ün haberine göre, Picasso’nun 1909 yılında tamamladığı eser, başta ABD’deki New York Modern Sanat Müzesi ve Londra’daki Tate Modern Müzesi olmak üzere bugüne kadar birçok müzede sergilendi.

‘Oturan Kadın’ tablosu, Picasso’nun sevgilisi Fernande Olivier’in özelliklerini taşıyor. 'Femme Assie', Picasso’nun kübist çalışmaları arasında şu ana dek en yüksek fiyatla satılan eser oldu.

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