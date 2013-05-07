Picasso tabloları açık artırmaya çıkıyor

Ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'nun 62 yaşındaki torunu Marina Picasso, dedesinden miras kalan tablolardan ikisini açık artırmayla satışa çıkaracak.

Picasso, bu tabloların 'Tuval ve Boğa Başı' adlı 1938 yılına ait kara kalem çalışması ile 1943 yılına ait 'Gri Elbiseli Oturan Kadın' adlı eserler olduğunu belirtirken, açık artırmanın 6 Haziran'da Paris'te yapılması bekleniyor. Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Sotheby's Müzayede Evi'nin verdiği bilgilerde, iki tablonun değerinin 5 milyon euro civarında söylendi.

Marina Picasso, eserlerin satışından elde edeceği geliri çocuk ve gençlere yönelik yardım faaliyetleri yürüten uluslararası örgütlere bağışlamak istediğini açıkladı. Fransa'da düzenlenecek müzayede öncesinde, eserlerin New York, Moskova ve Paris'teki müzelerde sergilenmesi bekleniyor.