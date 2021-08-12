Picasso'nun Las Vegas'taki bir restoranda sergilenen 11 eseri açık artırmayla satılacak

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20 yıl boyunca Las Vegas'ta bir restoranda asılı olan 11 Pablo Picasso eseri ekim ayında açık artırmayla satışa çıkarılacak.

Bellagio Otel'in içinde bulunan, İspanyol ve Fransız yemeklerinden oluşan bir menüye sahip Picasso restoranda asılı olan eserler, Picasso'nun 140. doğum gününden kısa süre önce satışa çıkarılacak.

Aralarında yağlı boya, çizim ve bir de seramik çalışma bulunan 11 eserin toplam değerinin 104 milyon dolardan fazla olduğuna inanılıyor. Açık artırma Sotheby's tarafından yapılacak.

Bu vesileyle Sotheby's'in genelde New York'ta gerçekleştirilen ünlü gece satışlarından biri ilk defa Las Vegas'ta yapılacak.