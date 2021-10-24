Picasso'nun 11 tablosu, Las Vegas'ta açık artırmaya çıktı; toplam satış 100 milyon doları geçti

Picasso'nun 11 tablosu ve çeşitli çalışmaları, Las Vegas'da düzenlenen bir açık artırmada 100 milyon dolardan fazla bir fiyata satıldı.

The Guardian'da yer alan habere göre, müzayede evi Sotheby'ın düzenlediği açık artırma, İspanyol sanatçı Picasso'nun 140'ıncı doğum gününe iki gün kala Las Vegas'ta gerçekleşti.

Picasso'ya ait eserler toplam 100 milyon dolardan fazlaya satılırken, en yüksek satış Picasso'nun 1938 yılında yaptığı, sevgilisi Marie-Therese Walter'ı resmeden "Femme au Beret Rouge" tablosuyla yapıldı. Tablo 40 milyon dolara satıldı.

Alıcıların isimleri verilmedi.

Cumartesi düzenlenen açık artırma, MGM Resorts isimli oteller grubunun daha çok kadın, azınlık grubu, LGBTİ+ sanatçıların eserlerine yer vermek üzere sanat koleksiyonunu genişletme çalışmalarının bir parçası olarak gerçekleşti.