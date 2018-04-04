Piar Araştırma: "Bu pazar seçim olsa Erdoğan'a oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 30

PİAR Araştırma Danışmanlık, 6-18 Mart tarihleri arasında yaptıkları anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. 5 bin 620 seçmenle yüz yüze görüşerek yapılan ankete göre, "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyumu Erdoğan'a veririm" diyenlerin oranı yüzde 30.

Araştırmaya göre, 1 Kasım’da AKP’ye oy verenlerin yüzde 63’ü Recep Tayyip Erdoğan’a oy vereceğini belirtirken, her 5 MHP seçmeninden yalnızca 1’i Erdoğan’a oy vereceğini söylüyor.

MHP'li seçmenlerin yarısı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e oyunu vereceğini belirtiyor.

Ankete göre, AKP ve MHP oy toplamı 45,4 iken ittifaka oy vereceklerin oranı 43-44 civarında görülüyor.

2019'da yapılacak seçimlerin ikinci turuna Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalma ihtimali de katılımcılara soruldu. Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 43.9, "Kılıçdaroğlu'na oy veririm" diyenlerin oranı ise yüzde 40.5 olarak belirlendi. Erdoğan'ın Akşener'le son tura kalması olasılığında ise katılımcıların yüzde 41.9'u Erdoğan'ı destekleyeceğini, yüzde 41.1'i ise Akşener'e oyunu vereceğini söyledi.