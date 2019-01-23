PİAR Araştırma anketi: AKP'de 8-10 puanlık oy kaybı var

PİAR Kamuoyu Araştırma Merkezi Müdürü Kadir Atalay, 13-19 Ocak tarihleri arasında 26 ilde 9 bin kişi ile yapılan anketin sonuçlarını açıkladı. Yaptıkları araştırmada Türkiye'nin en önemli sorununun ekonomi olduğunun görüldüğünü ifade eden Atalay, ikinci sırada ise işsizliğin öne çıktığını belirtti.

"AKP'de yüzde 10'luk oy kaybı"

Halk TV’de katıldığı bir programda yaptıkları son ankete ilişkin verileri paylaşan Atalay, iktidarın ekonomik duruma ve işsizlik problemine yakın zaman içerisinde çare bulamadığı takdirde seçmenlerin gözünde zayıflayacağını savundu. Atalay "Şu anda bile 24 Haziran seçimlerine oranla AKP'de 8-10 puanlık bir düşüş var" dedi.

“İmamoğlu'nun Erdoğan ziyareti”

PİAR Araştırma tarafından yapılan ankete katılanlara CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyareti de soruldu. Ankete katılanların cevabı da dikkat çekti.

Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmesi için "Evet doğru buluyorum" diyenler yüzde 45,9 olurken, "Fikrim yok" diyenler yüzde 25,8 oldu. Yüzde 28,3 oranındaki kesim ise "Hayır doğru bulmuyorum" dedi.

“MHP tabanı ittifaka tepkili”

MHP'nin birçok il ve ilçe belediye başkan adayı göstermeyerek AKP adayını destekleyeceğini açıklaması tabanda tepki çekti. 24 Haziran seçimlerinde MHP'ye oy veren seçmenlere sorulan "Bu seçimde AKP adayına oy verecek misiniz?" sorusunun cevabı ise ittifakın MHP tabanında karşılık bulmadığı şeklinde yorumlandı.

PİAR Araştırma Müdürü Atalay, AKP tabanından yüzde 81,4'ünün MHP adayına oy vereceğini belirtirken, MHP tabanının ise ittifaka tepkili olduğunu ve AKP adaylarına oy vermeyeceğini belirtti.

Ankete katılan MHP'lilerin "AKP adayına oy verecek misiniz?" sorusuna yüzde 43,6'sı "Hayır" derken yüzde 41,1'i "Evet" dedi.