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Yaşam

Piar Araştırma anket sonucunu açıkladı; İstanbul ve Ankara'da hangi aday yüzde kaç oy alıyor?

İstanbul'da AKP'nin, Ankara'da CHP'nin adayı önde

26 Aralık 2018 19:24

Piar Araştırma, 19-22 Aralık tarihlerinde İstanbul’da 3 bin 120, Ankara’da  bin 950 kişiyle görüşerek yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Hata payının yüzde 1,8 olarak açıklandığı araştırmaya göre İstanbul’da AKP, Ankara’da CHP önde.

Buna göre İstanbul’da AKP’nin adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Binali Yıldırım’a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 36,5. CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 33’le Yıldırım’ı takip ediyor.

Başkentte ise CHP’nin İyi Parti’nin de desteğini alan adayı Mansur Yavaş yüzde 41,9’la ilk sırada. AKP’nin adayı Mehmet Özhaseki ise yüzde 35,2 olarak kayda geçti.

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