Piaggio Vespa’dan "Türkiye’ye özel modeller"

İstanbul, 9 Kasım (DHA) - Piaggio Grubu bünyesindeki Vespa, EICMA 2017’de Primavera modelinin 50\'nci yıldönümünü kutlayarak, Vespa’nın Elettrica modelini tanıttı. X versiyonuyla 200 km’ye kadar menzile imkan tanıyan Vespa Elettrica aynı zamanda 70 yıllık geçmişin gelmiş olduğu en son noktayı gözler önüne seriyor.

Piaggio Grup Türkiye Distribütörü Trend Motosiklet Pazarlama Genel Müdürü Ümit Karaarslan, Milano’dan yaptığı açıklamada, “Piaggio Grubu bünyesinde bulunan Vespa son derece kült bir marka ve tüm dünyada sadık bir hayran kitlesine sahip\" dedi ve ekledi:

\"Zengin ekipman ve aksesuar alternatifleriyle müşterilerine farklı kişiselleştirme konfigürasyonları sunuyor. Türk tüketicisinin Vespa modellerine olan ilgisinden son derece memnunuz. Ürün çeşitliliğimiz ve kişiselleştirme alternatiflerimizle müşterilerimizin beklentilerini karşılıyoruz. EICMA 2017 çerçevesinde Milano’da bir yandan markanın efsane modeli Primavera’nın 50\'nci yıldönümünü kutluyor ve yarım asırlık köklü bir geçmişle kucaklaşıyor, diğer yandan ise lansmanı yapılan elektrikli modelimiz Elettrica ile geleceğe doğru umutla bakıyoruz.\"

Vespa Primavera

Vespa, yarım asırlık köklü bir geçmişe sahip olan Primavera modelinin 50\'nci yıldönümünü kutladığı belirtilen açıklamada, şu bigiler verildi:

\"Ardında bıraktığı yarım asırlık süre içerisinde ölümsüz bir klasik haline gelen ilk versiyon, 1967\'de yine EICMA’da (Milano Motosiklet Fuarı) lanse edilmişti. Devrim niteliğindeki Primavera; küçük, çevik yapısıyla tutumlu ve küçük bir motorla yetiniyordu. Birçok kuşağın ayağını yerden kesen Primavera 1982 yılına kadar üretimde kaldı. Sadece bir efsane haline gelmekle kalmayan Primavera aynı zamanda Vespa’nın en önemli ticari başarılarından biri olarak tarihe geçti.

\"Vespa Primavera bugün gelinen noktada yarım yüzyıl önce başarılı olan tüm değerleri somutlaştırıyor. Genç, yenilikçi, teknolojik olarak avangart, çevik, dinamik ve çevre dostu bir motosiklet olan Vespa Primavera atalarının başarılarla dolu köklü geçmişini geleceğe taşıyor.

\"2018 Vespa Primavera, konfor, emniyet ve görünüm noktasında bir dizi güncelleme ile geliştirildi. En önemli değişikliklerden biri olarak Vespa tarihinin en büyük tekerlekleri olan ve her türlü yol şartında daha dengeli ve stabil bir sürüş sunan 12 inçlik alüminyum alaşım jantlar dikkat çekiyor. LED teknolojisine sahip ön far ve arka stop lambaları aktif güvenliği arttırıyor. Ayrıca motosiklet bulucu ve uzaktan kumandalı sele standart olarak sunuluyor. Bunun dışında bir dizi krom eklentiyle daha modern ve çekici bir görünüm elde edildi.

\"Primavera, Primavera S ve Primavera Touring olmak üzere üç farklı versiyonu bulunan Vespa Primavera’da; hava soğutması, elektronik enjeksiyon ve 3 supap teknolojisine sahip 125 cc ve 150 cc olmak üzere iki farklı motor seçeneği kullanıma sunuluyor. Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş., Primavera’nın, otomobil ehliyeti ile de kullanılabilen 50 cc’lik modelini yeni sezonda Türkiye pazarına sunmaya hazırlanıyor.\"

Vespa Elettrica

Piaggio açıklamasında, \"Vespa Elettrica, markanın 70 yılı aşkın bir süre önce başlayan evrim sürecinin gelmiş olduğu en son noktayı gözler önüne seriyor\" denildi ve şöyle devam edildi:

\"Yaşayan canlı bir organizma gibi Vespa doğdu ve sürekli gelişerek kendini geliştirdi. Bugün gelinen noktada Vespa elektrikli mobilitenin en iyi çözümlerinden biri olarak öne çıkıyor. Vespa Elettrica bir elektrikli scooter değil, o Vespa Elettrica ve teknolojiyle çağdaş sanatı aynı potada eritiyor. Vespa Elettrica, Vespa dünyasının çekici, imajını ve değerleriniçevredostu bir ruhla birleştiriyor.

\"Vespa Elettrica’yı harekete geçirme görevini anlık olarak 2 KW ve ani güç gereksinimlerinde 4 kW güç üreten bir elektromotor üstleniyor. Söz konusu elektromotor 50 cc’lik geleneksel bir motorun sunmuş olduğu performansı rahatlıkla sunuyor. Tamamen sessiz ve emisyondan arındırılmış bir sürüş sunan elektromotor 100 km’ye kadar menzil sunuyor.

\"Yeni nesil lityum-iyon bataryalar KERS (Kinetik Enerji Geri Kazanım Sistemi) ile desteklenirken sadece 4 saatte tam şarj olabiliyor. Vespa Elettrica’da kullanılan motor ve batarya kiti bakım gerektirmiyor ve bataryalar 1.000 şarja kadar mükemmel verimlilikle üstün bir performans sunmaya devam ediyor. Bu ise 50.000 ile 70.000 km arasında bir toplam kullanım ömrüne denk geliyor.

\"Vespa Elettrica’nın ayrıca bir de X versiyonu bulunuyor. Vespa Elettrica X modeli, küçük hacimli benzinli bir jeneratör sayesinde 200 km menzil sunuyor. Jeneratör ve 3 litrelik yakıt deposuna yer açmak için Vespa Elettrica X’te daha küçük bir batarya kitine yer verilmiş durumda. Jeneratör kapalıyken Vespa Elettrica X 50 km menzile ulaşıyor. Jeneratörün devreye girmesiyle 150 km daha menzil eklenirken böylece Vespa Elettrica X toplam 200 km’ye kadar menzil sunabiliyor.\"

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