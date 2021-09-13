PIA, Taliban'ın kontrolündeki Kabil'e ilk ticari uçuşu yaptı

T24 Dış Haberler

Pakistan Uluslararası Havayolları'nın (PIA) Taliban'ın ülkede kontrolü sağlamasından bu yana Kabil'e yapılan ilk ticari uçuşu gerçekleştirdiği belirtildi.

Dünya Bankası tarafından tutulan PK 6429 uçuş numaralı Boeing 777'nin İslamabad'dan havalanarak Kabil'e uçtuğu belirtildi. AFP muhabiri, uçağın Kabil'e 10 kadar kişi taşıdığını ifade etti.

Uçağın daha sonra Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlardan görevliler ve gazetecilerle birlikte İslamabad'a geri döndüğü belirtildi.

PIA uçuşu, ABD askerlerinin çekilmeyi tamamlamasından bu yana Afganistan'a inen ilk ticari yolcu uçağı oldu.

PIA Sözcüsü Abdullah Han, "Özel bir uçuş oldu. Uçakta yer olduğu için Afganistan'dan çıkmak isteyen kişileri de aldık" dedi.