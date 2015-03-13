Pi sayısının 1024 basamağını 12 dakikada okudu

Erciyes Üniversitesi öğrencisi Muhammet İşci, 606 basamak ile ODTÜ öğrencisi Yasemin Gülenbaş'a ait olan Pi sayısı ezberleme Türkiye rekorunu virgülden sonraki 1024 basamağı yaklaşık 12 dakikada ezbere okuyarak kırdı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Matematik Topluluğu tarafından 14 Mart Dünya Pi Günü dolayısıyla, Fen Fakültesi konferans salonunda etkinlik düzenlendi.



Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Altındiş, burada yaptığı konuşmada, matematiğin bir düşünce disiplini olduğunu söyledi.



Matematiğin insanlıkla birlikte var olduğunu ve insanlığın düşünce mekanizmasını kaybetmediği sürece de devam edeceğini vurgulayan Altındiş, "Matematik, hayatın bir parçasıdır. Hayatın gerçekleriyle ne kadar uyuşursa, o kadar varlığını sürdürecektir ve insanlara faydalı olmaya çalışacaktır" dedi.



Etkinlikte, Matematik Kulübü üyeleri Gülşen Karaaslan ve Melike Ayna da Pi sayısı hakkında bilgiler verdi ve ödüllü bilgi yarışması düzenlendi.

Daha sonra, Matematik Topluluğu Başkanı ve Mekatronik Mühendisliği öğrencisi Muhammed İşci, 606 basamak ile ODTÜ öğrencisi Yasemin Gülenbaş'a ait olan Pi sayısı ezberleme Türkiye rekorunu, kırmayı denedi.



Gözleri bağlanarak bir sandalyeye oturtulan İşci, Kayseri 1. Noter Başkatibi Mesut Yıldırım, Melikşah Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yrd. Doç. Dr. Orhan Sönmez ve Yrd. Doç. Dr. Hasan Palta huzurunda, virgülden sonraki 1024 basamağı yaklaşık 12 dakikada ezbere okuyarak Türkiye rekorunu kırdı.

Sevincini arkadaşlarıyla paylaşan İşci'ye, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan ve Prof. Dr. Hüseyin Altındiş çeşitli hediyeler verdi. İşci, programın ardından üzerinde Pi sayısı ve işareti bulunan pastayı kesti.