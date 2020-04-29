Pi'nin Yaşamı ve Milyoner filmlerinde oynayan Bollywood yıldızı Irrfan Khan hayatını kaybetti

Milyoner (Slumdog Millionaire), Pi'nin Yaşamı filmlerindeki rolleriyle tanınan ünlü Bollywood yıldızı Irrfan Khan, 53 yaşında hayatını kaybetti.

Hindistan'ın batısındaki Mumbai kentinde bir hastanede öldüğü belirtilen Khan'a 2018'de "nöroendokrin tümörü" teşhisi konulmuştu. Nadir görülen bu hastalık, kan dolaşım sistemine hormon salgılayan hücreleri etkiliyor.

Ölüm haberinin duyulmasından sonra sosyal medyada dünyanın farklı yerlerinden binlerce kişi üzüntülerini dile getiren mesajlar paylaştı.

Bollywood yıldızları ve siyasetçiler de Twitter mesajlarında Khan'ın ölümünü "büyük bir kayıp" olarak niteledi.

Khan 2013'te Paan Singh Tomar filmindeki başrolüyle Hindistan Ulusal Film Ödülü'nü kazanmıştı.