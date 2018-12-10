Phuket'te, motosiklet kazasında ölen Zehra, Trabzon'da toprağa verildi

Selçuk BAŞAR/OF (Trabzon), (DHA) - TAYLAND\'ın Phuket Adası\'nda, 30 Kasım\'da muay thai sporcusu Cezayirli Amine Halimi ile birlikte motosiklet kazasında yaşamını yitiren Zehra Yalçınkaya (28), dün akşam uçakla getirildiği memleketi Trabzon\'un Of ilçesinde toprağa verildi. Cenaze için Hollanda\'dan gelen Yalçınkaya\'nın yakın arkadaşları, uzun süre gözyaşı döktü.

Kaza, 30 Kasım gecesi, Tayland\'ın Phuket Adası\'nda meydana geldi. Ailesiyle yaşadığı Hollanda\'dan tatil ve dövüş sporu muay thai dersi için Phuket Adası\'na giden, Nijmegen Radboud Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Zehra Yalçınkaya\'nın bulunduğu, muay thai sporcusu Cezayirli Amine Halimi yönetimindeki motosiklet, iddiaya göre, sürücüsü U dönüşü yapan otomobile çarptı. Kazada, Trabzonlu baba ve Hollandalı annenin 2 çocuğundan 1\'i olan, Türkiye Kadın Motosikletçiler Kulübü üyesi Zehra Yalçınkaya ile Amine Halimi hayatını kaybetti.

Zehra Yalçınkaya\'nın cenazesi, 10 gün süren girişimlerin ardından dün akşam saatlerinde uçakla Trabzon\'a getirildi. Ailesi tarafından Trabzon Havalimanı\'nda teslim alınan Yalçınkaya için Of ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi\'nde bugün cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Zehra Yalçınkaya\'nın Hollanda\'dan gelen arkadaşları, akrabaları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazeye katılanlar, acılı aileye taziyede bulundu. Hollanda\'dan gelen Zehra Yalçınkaya\'nın yakın arkadaşları, cenazede uzun süre gözyaşı döktü. Zehra Yalçınkaya\'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından götürüldüğü mezarlıkta toprağa verildi.

\'HAYAT DOLUYDU\'

Zehra Yalçınkaya\'nın Hollanda\'dan arkadaşı Tim Vermoolen, \"Hukuk fakültesinde Zehra ile tanışmıştık. Zehra çok çalışkan, hayat doluydu. Tanıştıktan sonra yakın arkadaş olmuştuk. Beraber spor yapıyorduk. Çok üzgünüz\" dedi

Arnoud Martens ise \"Zehra ile üniversitede tanışmıştık. Çok iyi birisiydi. Hedefinde hep üst seviyelere çıkmak vardı. Üniversiteyi zamanında bitirmiştik. Çok zaman geçirdik\" diye konuştu.

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