Photoshoplu AKP mitingi için medyaya kızdı!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Photoshop'lu AKP mitingi" fotoğrafları konusunda yine "yandaş medya" suçlaması yaptı.



Aydın İstasyon Meydanı'nda dün düzenlenen mitingde halka seslenen Erdoğan, "Eğer bu hortumlar aynen devam etmiş olsaydı bunlar olmazdı. Hortumu kesilenler bağırıyor. Niye bu CHP yandaşı medya bağırıyor? Bak, ne diyor? Photoshop yapılıyormuş. Konuşmaya başladık, şu ana geldik. Belli bir süreden sonra kopmalar, dağılmalar oluyor. O yandaş medya oraları çekmeye başlıyor. Sahnenin arkasında boşluklar varsa, onları alsınlar, ortaya çıkarsınlar. Burayı göstermezler. Yahu neyi çekerseniz çekin, benim milletim burada. Oynadığınız o fotoğraflarla bir yere varamayacaksınız" dedi.



"29 Mart akşamını çok merak ediyorum" diyen Başbakan Erdoğan, "Sayın Baykal ne diyecek veya kaç gün medyaya çıkamayacak? 22 Temmuz'da 3-4 gün kayboldu, merak ettiler, evinde mi, yazlıkta mı? Sonra çıktı meydana" diye konuştu.



AKP Manisa İl Başkanlığı'nın , MHP'nin mitingine katılımın az olduğu iddiasıyla yaptığı basın açıklamasında sunduğu, kendi mitinglerindeki kalabalığı gösteren fotoğraflar şaşkınlık yaratmıştı. Dağıtılan 4 gün önceki AKP mitinginin fotoğrafında, bilgisayarda photoshop programında klonlama tekniğiyle insanların çoğaltıldığı ortaya çıkmıştı.



"Atatürk hayatta olsa..."



Erdoğan, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ı eleştirerek, "Atatürk hayatta olsa, 'Benim partim eyvah kimlerin eline düştü' derdi. Ben bunu görüyorum" dedi.



Erdoğan, "Baykal diyor ki, 'Cumhuriyet'ten daha eskiyiz.' Tamam eskisin de ne yaptın? Eski olman bizim işimize yaramıyor ki. 'Eskiye rağbet olsaydı...' mı? Biz gene öyle demeyelim de... Şöyle diyelim, eski olman sana ne kazandırdı? Arada sırada çıkıyor diyor ki, 'Sıkılır insan artık, bu parti Atatürk'ün partisi, Atatürk'ün partisine hakaret ediyorlar.' Değerli arkadaşlar zaten Atatürk hayatta olsa, 'Benim partim eyvah kimlerin eline düştü?'derdi. Ben bunu görüyorum. Niye? Çünkü Atatürk ebediyete intikal etti, ilk yaptıkları iş ne oldu? Paraların, posta pullarının üzerinden devlet dairelerinin duvarlarından Atatürk resmini kaldırdılar, merhum İnönü'nün resmini koydular. Bunlar Atatürkçü filan değil, Atatürk'ün üzerinden geçinenler. Bunların durumu bu. Bunu iyi anlamamız lazım. Gerçekçi, dürüst davranmıyorlar sadece üzerinden geçiniyorlar. Yaptıkları iş bu" dedi.



"Valilere saygısızlık yapma"



Erdoğan, kendisinin bir süre önce "Valilerimi yedirtmem" sözlerine CHP Genel Başkanı Baykal'ın, "Vali yemekten anlamam, ancak höşmerim yerim" dediğini, kendisine afiyet olsun dileklerini ilettiğini belirtti.



"Sen onu yemeye devam et ama valilere saygısızlık yapma" diyen Başbakan Erdoğan, "Son zamanlarda dili de çok bozuldu. Stresi, gerilimi iyice arttı. Bak Sayın Baykal Aydın'dan sana sesleniyorum. Sana bir arkadaş olarak sesleniyorum. Kabul etmeyebilirsin beni, o ayrı mesele. Buradan bir tavsiyem var. Sana diyorum ki, çocukların ahlakını bozuyorsun. 'Yahu telefonda bile iktidara rahat küfredemeyeceğim. Birbirimize ağız tadıyla küfredemiyoruz' diyor. Yahu bunu bir genel başkan söyler mi, politikacı söyler mi? Ama söylüyor. Ben de diyorum ki, hiç olmazsa gece 12'den sonra yap bu işleri, çocuklar dinlemesin. Veya şifreli yayında yap, çocuklar dinlemesin. Çocukların ahlakını bozuyorsun. Millet bunu iyi tanısın. İyi tanısın ki kimin peşinde olduğunu anlasın" ifadesini kullandı.



"Milletin kimi başbakan seçeceğini bildiğini, adam gibi adamı başbakan yaptığını, dün dündür bugün bugündür diyenlerden bu milletin çok çektiğini" ifade eden Erdoğan, bu ülkenin, bu anlayışla nerelere geldiğini milletin iyi bildiğini kaydetti.



Bahçeli'ye TOKİ yanıtı



"MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 'iktidara geldiklerinde ilk iş olarak TOKİ hesaplarını kontrol altına alacaklarını' söylediğini" dile getiren Erdoğan, "Sen o iktidarı daha çok beklersin. Sen önce 99 depremindeki olayların hesabını verdin mi yahu... Milletin nezdinde o hesabı verdin mi? Bıraktığınız açıkları biz kapattık, hala kapatmaya devam ediyoruz. İnsan insaf eder bu TOKİ 6-7 senede 346 bin konut inşaatı yapmış, bunun 246 binini teslim etti. Senin selam durman lazım, selam. Hangi devirde bu olmuş? TOKİ'nin tarihinde bu var mı, sana bağlıydı ne yaptın?" diye konuştu.



Başbakan Erdoğan, konuşmasının bir bölümünü Aydınspor kaşkolunu takarak yaptı. Erdoğan, "Beşiktaş'ın değil ha, Aydınspor'un atkısı" dedi. Başbakan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile miting meydanına gelirken ve miting sonrasında Başbakanlık otobüsünden vatandaşları selamladı.

