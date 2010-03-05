Photoshop nedeniyle ödülü iptal edildi

T24 - World Press Photo'da spor kategorisi röportaj dalında 'Sokak Boksörleri' serisiyle üçüncü olan Stepan Rudik'in, bilgisayar programıyla fotoğrafın içeriğinde değişiklik yaptığı belirlendi.





Dünyanın en saygın fotoğraf ödüllerinden kabul edilen World Press Photo'da, 2010 ödülleri arasında yer alan "Sokak Boksörleri" konulu spor kategorisi röportaj dalı üçüncülük ödülü, yarışma jürisi tarafından "fotoğrafın orijinal içeriğinde değişiklik yapıldığı gerekçesiyle iptal edildi.













Ukraynalı fotoğrafçı Stepan Rudik'in 12 kareden oluşan foto-röportaj serisi, yarışma jürisi tarafından geçen ay açıklanan sonuçlara göre spor kategorisinde röportaj dalında üçüncülük ödülünü almıştı.



Fotoğrafın orijinal "RAW" dosyalarını talep eden World Press Photo jürisi, bir kez daha yaptığı değerlendirme sonrası Rudik'in 12 kareden birinde "içerik değişikliği" yaptığını saptayarak, kural ihlali olduğu gerekçesiyle ödülü iptal etti.





Fotoğraf meraklılarının da yakından takip ettiği World Press Photo'nun internet sayfasında daha önce Rudik'in fotoğraflarının yer aldığı bölüme de "Diskalifiye edilmiştir" ifadesi konuldu.



World Press Photo jürisi, yaptığı açıklamada, yarışmaya katılacak fotoğrafların bilgisayar üzerinde yapılacak işlemlerinde "geleneksel karanlık oda uygulamaları" olarak bilinen "genel ayarlamaların" yapılabileceğini belirterek,



"Orijinal RAW fotoğrafların fotoğrafçıdan talep edilmesi sonrası yapılan inceleme sonrasında, yarışmaya gönderilen bir karede boksör elinin arkasındaki bir nesnenin fotoğraftan çıkarıldığını saptadık ve ödülü kural ihlali gerekçesiyle iptal ettik" denildi.



Değişikliği kabul etti





Ödülü elinden alınan Ukraynalı fotoğrafçı Rudik ise British Journal of Photography isimli İngiliz fotoğraf dergisine yaptığı açıklamada, fotoğrafta değişiklik yapıldığını kabul ederek, "Orijinal fotoğrafla benim kadrajlayıp gönderdiğim kare arasında bir nesne değişikliği var. Arka plandaki insan bacağının görülen ufak bir kısmı kaldırıldı. Ancak bu değişiklik, ana konuyla ilgili olmayan küçük bir ayrıntı" ifadesini kullandı.



Rudik, ödülünün iptal edilmesinin ve World Press Photo tarafından böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalmasının kendi ünü ve kariyeri açısından önem taşıdığını kaydetti. Rudik, yapılan değişikliğin "belirgin" bir değişiklik olmadığını ve yarışma jürisinin verdiği kararı doğru bulmadığını da açıkladı.



Ukraynalı fotoğrafçı Stepan Rudik, ülkesinde saygın bir foto röportajcı olarak tanınıyor.



Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, Photoshop gibi programlar yardımıyla fotoğrafın içeriğinde yapılan değişiklikler, önemli fotoğraf kurumlarında da sıklıkla tartışılıyor. Daha önce de pek çok yarışmada bu tür değişiklikler nedeniyle ödüller iptal edilmişti. Bazı fotoğraf ajansları ve gazeteler, etik olmadığı kabul edilen "içerik değiştirme" nedeniyle foto muhabirlerinin görevine son vermişti.