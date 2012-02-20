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Bilim / Teknoloji

Photoshop CS6'nın çıkış tarihi belli oldu

CS6’yı heyecanla beklemeniz için birçok nedenimiz varmış gibi görünüyor

20 Şubat 2012 22:18

 

T24 - Adobe, 2012’nin Haziran ayında satışa sunulması beklenen yeni Photoshop CS6’nın ön izleme videolarını Youtube’da paylaştı. 2010’un Nisan ayında çıkan CS5 gibi CS6 da kendisinden çok söz ettirecek. Şimdilik kullanıcıyla CS6 hakkında detaylı bilgi paylaşımı olmasa da, videolardan Photoshop’ın CS5’teki basitliğini korumakla birlikte yeni bir gelişim sağlayarak hızını büyük ölçüde artırdığı görünüyor. 
 
Üstün yeteneklere sahip olacağından bahsedilen CS6’nın şuandaki en çarpıcı özelliği ise yeniden yapılanmış Content-Aware aracı. Photoshop’ın kıdemli ürün müdürü, Bryan O'Neil Hughes tarafından tanıtılan content-aware aracı, nesneleri kolaylıkla hareket ettirmenizin yanında, seçtiğiniz nesnelerin kesim açısından mükemmel olmasını gerektirmiyor. 
 
CS6’nın arayüzeyi gri tonlarda olacağa benziyor. Ancak photoshop kullanıcıları isterlerse bu tonu değiştirebilecek. 
 
 
 

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