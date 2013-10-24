Kadın vücudunun 59 saniyede evrimi

İnsan bedeninin Photoshop ve benzeri programlarla manipüle edilmesine karşı 2011’de başlatılan bir kampanya kapsamında çekilen reklam videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Videoda rol alan kadın modelin vücudu, Photoshop ile 56 saniyede yapılan değişikliklerle bambaşka bir görünüme bürünüyor.

Video sitesi ‘59 Saniye’de paylaşılmasının ardından kısa süre içinde 40 bine yakın tık alan video, Twitter’da da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

İnsan bedeninin manipüle edilmesinin tehlikelerine dikkat çekmek amacıyla 2011’de çekilen video günümüz reklamcılığı göz önüne alındığında ‘şimdilik’ amacına ulaşmamış görünse de, Photoshop ile 56 saniyede yapılan bu manipülasyon, sektörde kullanılan teknolojinin geldiği noktayı gözler önüne seriyor.