'Phonem by Miller' başlıyor

Genç ve yenilikçi müzikleri İstanbul seyircisiyle buluşturan Phonem By Miller, bu yıl da alternatif rock, indie-pop, folk ve elektronik müziğin en yeni ve yaratıcı isimlerini İstanbul'da ağırlayacak. Phonem by Miller konserleri bu sene Babylon, Otto Santral, Dirty, Studio Live ve Tamirane'de (Santral İstanbul) gerçekleşecek. İstanbul'un alternatif seslerine yer veren iki mekân, Dogz Star ve Peyote de bu yıl ilk kez Phonem By Miller'a paralel etkinliklerle programda yer alacaklar.



Programda kimler var?



Phonem by Miller'ın bu yılki önemli konuklarından biri, müziği The Cure, Joy Division, Pixies gibi toplulukların müzikleriyle karşılaştırılan İngiliz indie-rock topluluğu British Sea Power olacak. İngiltere'nin en başarılı alternatif rock gruplarından biri olan British Sea Power, bu yılın başlarında yayınladıkları üçüncü albümleri "Do You Like Rock Music?" ile İngiltere'nin prestijli müzik ödülü Mercury'ye aday gösterildi.



Phonem by Miller sanatçılarından bir diğeri de, Fransız elektronik müziğinin muhalif topluluğu Ez3kiel... 1994 yılında Fransa'da kurulmuş bu elektro-dub-görsel topluluğu, protest tavırlarını yansıttıkları müzikleriyle ön plana çıkarıyor. Bugüne kadar 4 tane albüm yayınlayan Ez3kiel, canlı performanslarıyla da büyük beğeni topluyor.



İngiliz Prinzhorn Dance School da Phonem By Miller'in konuklarından... Tobin Prinz ve Suzi Horn'dan oluşan ikili, müziklerini el yapımı görsellerle destekliyor, tüm eserlerini kendileri kaydediyor ve videolarını kendileri çekiyorlar.



Phonem by Miller programındaki bir diğer isim ise LindstrPrins Thomas gibi DJ'lerin izinden giden Norveç'li Diskjokke. Joachim Dyrdahl olarak da tanınan Diskjokke, tek kişilik bir disko grubuBeş yaşından beri keman çalan, ondört yaşında DJ'liğe başlayan 28 yaşındaki Diskjokke, son yılların gözde elektronik müzik firmalarından Smalltown Supersound etiketiyle piyasaya çıkan albümü "Staying In" ile büyük bir başarı yakaladı.



Etkinlik kapsamında sahne alacak diğer isimler şöyle:



* Avrupa'dan Amerika'ya bütün dünyada eleştirmenlerin ve müzikseverlerin gözdesi, Norveç'in electro-pop türünde en sevilen seslerinden Annie,



* Electro-clash dalgasının günümüzdeki nadir temsilcilerinden Robots In Disguise,



* "Handsfree (If You Hold My Hand)" isimli parçasıyla müzikseverlerin yakından tanıdığı alternatif dans müzik sahnesinin en popüler isimlerinden Sonny J,



* Elektronik dans müziği camiasa yeni ve genç bir soluk getiren başarılı DJ, Foamo,



* Ve Phonem By Miller'ın kapanış partisinde, son zamanların en eğlenceli ve hip DJ ikililerinden Streetlife DJs.



Atölyeler, film gösterimleri ve söyleşiler



Phonem by Miller'in alternatif müzik kültürüyle yakından ilişkili filmlere yer verdiği gösterimler bu yıl da devam ediyor.



Phonem by Miller, söyleşiler ve atölye çalışmalarıyla müziğin konuşulduğu ve yapım tekniklerinin gözlemlendiği interaktif bir platform yaratıyor.



Biletler



Phonem by Miller konserlerinin biletleri, 10 Ekim Cuma gününden itibaren Biletix satış kanallarından satışa sunuldu. 17 Ekim'den itibaren İKSV Binası Ana Gişe'den de satın alınabiliyor.



Phonem by Miller'ın bilet fiyatları 15 YTL ile 35 YTL arasında değişiyor. Lale kartı sahipleri Phonem by Miller biletlerini alırken bu yıl da % 25'e varan indirimlerden yararlanabilecekler.



Phonem by Miller kapsamında yer alan film gösterimleri, söyleşi ve atölye çalışmaları ise ücretsiz gerçekleştirilecek.