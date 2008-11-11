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Bilim / Teknoloji

Phoenix'le bağlantı kesildi

Yaklaşık 5 aydır Mars yüzeyinde çalışmalar yapan Phoenix aracıyla bağlantı kesildi.

11 Kasım 2008 02:00

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 5 ay önce Mars'a indirilen ve ilk kez bu gezegende suyun izlerini bulan Phoenix (Anka Kuşu) ile bağlantının uzun süredir kesik olduğunu, görevin sona erdiğini duyurdu.

NASA Jet Tahriki Laboratuarı'ndan proje yöneticisi Barry Goldstein, operasyonlara fiilen son verdiklerini, 475 milyon dolarlık Phoenix'in sürdürdüğü operasyonların sona erdiğini ilan ettiklerini belirtti. NASA karargahındaki Mars keşif programı yöneticisi Doug McCuistion, Phoenix'in şu ana kadarki çalışmaları için "Kesinlikle çok büyük bir maceraydı, onun şu anki durumu bir cenazeden çok İrlandalı kalkışı" yorumunu yaptı.

Phoenix son olarak geçen ay, gücünü geçici olarak yitirmesine neden olan şiddetli toz fırtınasından sağlam çıkmayı başarmıştı. NASA yetkilileri, fırtınanın dinmesinin ardından Phoenix'in, Mars toprağını analiz etme ve kış gelmeden önce yapması gereken diğer bilimsel faaliyetlerine başlayabildiğini bildirmişti.

Phoenix, 2007'nin Ağustos'unda fırlatıldıktan sonra 2008'in Mayıs ayında Mars'ın kuzey kutbundaki donmuş çöllerine inmeyi başarmıştı. NASA, Eylül sonunda da Phoenix'in kızıl gezegende geçmişte su olduğunu düşündüren iki mineral bulduğunu açıklamıştı.

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