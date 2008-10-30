Phoenix'in Mars'taki günleri sayılı

Kızıl Gezegen’de su olup olmadığını saptayacak çalışmalar yürütmesi, numune toplaması ve çektiği fotoğraflar ile topladığı verileri Dünya’ya geçmesi amacıyla 25 Mayıs’ta Mars’a gönderilen Phoenix, ömrünü doldurdu. Üç ay çalışması planlandığı halde altı aydır Mars’tan çok önemli veriler gönderen aracın ısıtıcıları, enerji tasarrufu yaparak üç ay daha çalışmayı sürdürebilmesi için tek tek kapatılmaya başladı. Böylece NASA, bulunduğu bölgeye kış gelen ve çevresindeki sıcaklık -139 dereceye düşen aracı, donarak "ölüme" terk etti. Phoenix, Mars’ta buz parçaları bulmuş, Kızıl Gezegen’in yüzeyinde bir zamanlar tuzlu su bulunduğunu keşfetmişti.NASA tarafından yayınlanan son fotoğraflarda, Mars kayalarında mücevher yapımında değerli taş olarak kullanılan "opal" maddesine benzer bir mineral görülüyor. Yüksek çözünürlüğe sahip kameralar tarafından tespit edilen açık krem tonlardaki bölgede opal mineralleri var. Bu mineralin varlığı Mars yüzeyinde bir milyar yılı aşkın bir süre sıvı halde su bulunduğunu da kanıtlıyor.