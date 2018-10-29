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Spor

Phillip Cocu'nun görevine son verildi

İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe Spor Kulübü, teknik direktör Phillip Cocu'nun görevine son verildiğini açıkladı

29 Ekim 2018 02:01

İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe Spor Kulübü, teknik direktör Phillip Cocu\'nun görevine son verildiğini açıkladı.
Sarı lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü\'ne karşı alınan 3-1\'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Phillip Cocu\'nun görevinden alındığı duyuruldu.
Fenerbahçe Spor Kulübü\'nün açıklamasında \"Futbol A takımı teknik direktörümüz Phillip Cocu bu akşam itibarıyla görevinden alınmıştır\" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Phillip Cocu\'nun arşiv görüntüleri

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