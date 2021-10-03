Phillip Cocu'dan Fenerbahçe yorumu: Yanlış zamanda yanlış seçimdi

Fenerbahçe 2018-19 sezonunda görev yapan ve 10. haftada yolları ayrılan Phillip Cocu, “Kupalar için mücadele edeceğimizi düşünmüştüm. Ama gittiğimde karmaşık bir hikaye vardı. Kulüp UEFA kısıtlamalarından dolayı oyuncu alamıyordu ve başka sıkıntılar vardı” dedi.

Hollandalı teknik direktör, PSV’deki başarılı günlerinin ardından neden Fenerbahçe’ye geldiğini şu sözlerle anlattı:

“Aslında yanlış zamanda yanlış seçimdi. 2018’de PSV’den ayrılmama herkes şaşırmıştı. 5 sezondan sonra 6. sezon olabilirdi. Başka bir yerde çalışmanın nasıl olacağını merak ettim. Fenerbahçe’de kupalar için mücadele edeceğimizi düşünmüştüm. PSV’yle kazandığım 3 şampiyonluktan sonra bunu istiyordum. Tamamen farklı bir kültürde olmanın zorluğu beni buraya çekti.”

Cocu, “Fenerbahçe’de karmaşık bir hikaye vardı. Kulüp UEFA kısıtlamalarından dolayı oyuncu alamıyordu ve başka sıkıntılar vardı. Şimdi UEFA kısıtlamaları kalktı ve yepyeni bir takımla Fenerbahçe yeniden zirvede ama bu karışıklıkları düzeltmeleri 3 yılı aldı” diye konuştu.