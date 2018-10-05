Phillip Cocu: "Harika bir atmosfer vardı"

\"Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum\"

\"Galibiyete ulaşmak için taktiklerinizi değiştirebilirsiniz\"

\"Performansından memnunum\"

\"İyi skorlar geldikçe kendimizi geliştireceğiz\"

Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu\'nda Slovak temsilcisi Spartak Trnava\'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe\'de teknik direktör Phillip Cocu, maç sonu basın toplantısında galibiyeti değerlendirdi.

\"HAYATINI KAYBEDENLERE RAHMET DİLİYORUM\"

Batman\'ın Gercüş ilçesi kırsalında meydana gelen terör saldırı ile ilgili olarak Cocu, \"Terör saldırısında yakınlarını kaybedenlerin yanındayız. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Takımımız da bundan etkilendi. Hayatta futboldan çok daha büyük gerçekler vardır. Hem kulübümüzün, hem oyuncularımızın hem de benim hislerimi paylaşmak istedim. İşin futbol tarafına geçmek zor. Galip geldiğimiz için mutluyum. Umarım bu bizim alıştığımız his haline gelir. Çok iyi performans gösterdik. Oyun stilimizi değiştirdik. Bu sistemi çok fazla çalışacak imkan bulamazsak da iyi oynadık. Tutkulu ve enerjik bir takım gördüm. Bizim insanlara bunu göstermemiz gerekiyor. Bana göre güzel bir galibiyet aldık\" şeklinde konuştu.

\"GALİBİYETE ULAŞMAK İÇİN TAKTİKLERİNİZİ DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ\"

Cocu, Spartak Trnava maçında farklı bir taktik dizilişle takımını sahaya sürmesiyle ilgili olarak şunları söyledi:

\"Bunun nedeni Medipol Başakşehir maçı değil. İki nedeni vardı. Birincisi oyuncuların performanslarıyla ilgili. Son maçta gösterdiğimiz görüntüden memnun değildim. İkincisi tarafı ise rakiple ilgilidir. Belli bir oyun stilleri var. Tek forvetle çıksaydık, Slimani\'ye doğru pozisyonda buluşturmamız zor olurdu. Bunu nedenle yanında Frey\'i oynattık. Böylece çok daha fazla imkan bulduk. Galibiyete ulaşmak için taktiklerinizi değiştirebilirsiniz. Oyun tarzınızdan memnun değilseniz, bu yönde değişiklik yaparsınız.\"

\"HARİKA BİR ATMOSFER VARDI\"

Cocu, taraftarın takıma verdiği destekle ilgili olarak, \"En önemlisi taraftarlarımızın oyunculara destek vermesi. Bugün harika bir atmosfer vardı. Taraftarımız, diğer taraftan kendilerini ifade etmekte özgürler. Bunda hiçbir sıkıntım yok. Bu bizi kamçılamalı\" açıklamasını yaptı.

\"PERFORMANSINDAN MEMNUNUM\"

Cocu, kalecisi Harun için ise şunları söyledi:

\"Harun bu kulübe yeni katıldı. Diğer oyuncuları tanıması önemli. Bu sadece antrenmanlarla olmaz. Bugün performansından memnunum. Ona daha fazla maç verme imkanı sağlamak istedik.\"

\"İYİ SKORLAR GELDİKÇE KENDİMİZİ GELİŞTİRECEĞİZ\"

Spor Toto Süper Lig\'in 8\'inci hafta mücadelesinde karşılaşacakları rakipleri Medipol Başakşehir maçıyla ilgili bir konuşma yapmak istemediğine değinen Cocu, \"Başakşehir maçının taktiğiyle ilgili konuşmak istemiyorum. Bazen taktikle fark oluşturabilirsiniz bazen de oyuncu değişikliğiyle. Bu akşam oyuncularımın gösterdiği performanstan memnunum. Biz gol yedikten sonra takım şeklimizi kaybediyoruz. Geriye düştüğümüzde herkes kendi başına istekli bir şekilde skoru değiştirmeye çalışıyor. Bunu aramızda konuştuk, taktiği değiştirmemiz gerektiğini belirtiyoruz. Bu durum daha çok kafada bitiyor. Son lig maçında 12 dakikada 3 gol yedik. Gol yemek futbolun parçası ama gol yediğinizde maç bitmez. Pozisyon sadakatimizi korursak maça döneriz. İyi skorlar geldikçe kendimizi geliştireceğiz\" diye konuştu.

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