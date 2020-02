Phillip Cocu: "Çok kaliteli bir takımla karşılaşacağız"

\"Yarın nasıl oynamamız gerektiğini biliyoruz\"

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3\'üncü hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşılaşacak Fenerbahçe\'nin teknik direktörü Phillip Cocu ve futbolcu Yassine Benzia basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Teknik direktörü Cocu, \"Yarın önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Yarın üçüncü maçımızı oynayacağız. Bizim için çok önemli bir karşılaşma olacak. Turu geçmek için mücadele ediyoruz. Kesinlikle hedefimiz bu\" dedi.

COCU: \"ÇOK KALİTELİ BİR TAKIMLA KARŞILAŞACAĞIZ\"

Yarın önemli bir takımla karşılaşacaklarını hatırlatan Cocu, \"Yarın önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. İlk karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılmıştık, bildiğiniz gibi. İkinci karşılaşmayı ise kazanmıştık. Bu iki maçın ardından üçüncü maçımızı oynayacağız, yarın. Bizim için çok önemli bir karşılaşma olacak. Turu geçmek için mücadele ediyoruz. Kesinlikle hedefimiz bu. Çok kaliteli bir takımla karşılaşacağız. Birkaç oyuncusunu da tanıyorum, rakibimizin. İlk iki karşılaşmada iyi skorlar alamadılar ama onların maçlarını izledim ve daha fazlasını hak ettiklerini düşünüyorum. Kesinlikle bizim için kolay bir deplasman karşılaşması olmayacak. İyi bir skor almak istiyoruz. Eğer iyi bir skor alırsak iyi bir pozisyona geleceğiz. Hedefimiz de bu zaten\" açıklamasını yaptı.

\"YARIN NASIL OYNAMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ\"

Son oynanan maçlara bakıldığında takımın organizasyon ve taktik disiplin açısından daha iyi noktaya geldiğini belirten Cocu, \"Evet, yarınki maç için planımız hazır. Aslında sadece Avrupa karşılaşmasında değil, son oynadığımız birkaç maçta da takımımızın dengesinin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Organizasyon ve taktik disiplin açısından daha iyi noktaya geldik ve daha iyi bir görüntü çizdik bana göre. Son karşılaşmalarda kalemizde herhangi bir gol görmedik. Sezon başında, daha önceki dönemlerde bu problemi yaşamıştık. Şu anda bana göre geliştirmemiz gereken en önemli nokta, kale önündeki ofansif etkinliğimiz. Şu anda o noktayı geliştirmemiz gerekiyor. Yarın nasıl oynamamız gerektiğini biliyoruz. Nasıl oynayacağımızı da biliyoruz. Andre Ayew kısmına gelecek olursak da, Andre evet, bizimle beraber seyahat etti ve burada bizimle. Onun sakatlığı büyük bir sakatlık değildi. Bacağının üst bölgesine bir darbe gelmişti, şimdi antrenmanda deneyecek. Eğer antrenman onun için iyi giderse ve vücudu herhangi bir reaksiyon göstermezse o zaman yarın için oynayabilecek duruma gelecektir. Öncelikle bir bekleyelim ve antrenmanı görelim. Antrenman nasıl geçecek, ondan sonra göreceğiz durumunu\" ifadelerini kullandı.

\"BAKKALİ ÇOK YETENEKLİ BİR OYUNCU\"

Cocu, eski futbolcusu Zakaria Bakkali ile ilgili şunları söyledi:

\"Çok yetenekli bir oyuncu. Ben PSV A takımına ilk geldiğimde çok genç yaştaydı.16 yaşındaydı ama o yaşta bile onun kalitesini gayet iyi bir şekilde görebiliyordunuz. Dripling yeteneği üst düzeyde olan bir oyuncu. Bu dönemlerde inişli çıkışlı bir performans gösterdi ama onun yaşında normaldir. Şu anda gideceği yolu bulmaya çalışıyor. Şu anda burada, son birkaç karşılaşmada iyi performanslar gösterdi açıkçası. Kaliteli bir oyuncu ve kaliteli oyunculara her zaman dikkat etmeniz lazım. Bizim için de aynı durum geçerli. Kaliteli oyuncuların güçlü yanlarını durdurmaya çalışacağız. Onun kuvvetli oyununu oynamasına izin vermeyeceğiz. Gerçekten çok yetenekli bir oyuncu.\"

\"KOLEKTİF OLARAK BİR ŞEYLER BAŞARMALIYIZ\"

Takım olarak başarının geleceğine inandığını vurgulayan Cocu, \"Hep birlikte çalışıyoruz ve birlikte daha iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Maçları kazanalım ya da kaybedelim bu durum değişmiyor. Baskı arttıkça her oyuncudaki mental sorun da daha yukarıya doğru çıkıyor. Bazı oyuncular vardır, bu baskının daha fazla olmasını severler. Şu anda da daha fazla baskı olan bir duruma geldik. Bazı oyuncular baskı büyüdükçe kendileri de büyürler. Bu baskıyla yaşamayı severler. Ama bazı oyuncular da çok fazla baskı olmasını sevmezler. Bir önceki maçın ardından da söylemiştim; rakibimize baktığımızda birçok bireysel oyuncuya odaklanabiliriz ama biz kolektif olarak iş yapmalıyız, bireyselliğe odaklanarak değil. Kolektif olarak bir şeyler başarmalıyız. Takım halinde başarmalıyız, demiştim. Forvetlerimizi eğer doğru pozisyonda topla buluşturursak o zaman goller gelecektir. Şöyle de bir durum var; forvetler bazen 1-2 gol atarsa o baskı üzerlerinden kalkar ve her maç gol atmaya başlarlar. Böyle bir durumun da olduğunu sıklıkla görürüz. Örneğin Michael Frey ve Soldado için bu durum geçerli. Gerçekten gol atmaya ihtiyaçları var. Belki bir şans golü, belki birine çarpıp giren bir gol bile çok şeyi değiştirebilir. Bütün özgüvenlerini bambaşka bir noktaya taşıyabilir. Çünkü gol atma kaliteleri olduğunu antrenmanlarda da görebiliyoruz. Forvet oyuncuları sonuçta golle yaşarlar. Golden beslenirler. Umuyorum yarın bu üretkenliklerini sahaya yansıtabilirler, takıma katkı verirler, bunun ötesinde kendilerine de katkı sağlayabilecekleri akşam olur\" dedi.

\"BİZİM İÇİN TEK ÖNEMLİ ŞEY İYİ SKORLAR ALABİLMEK\"

Cocu, önlerine maç maç baktıklarını vurgulayarak, \"Bizim için tek önemli şey iyi skorlar alabilmek. Buna ihtiyacımız var ve iyi skorlar almak istiyoruz. Avrupa\'da da mücadelemize devam ediyoruz ve bu turu geçmek istiyoruz, gruptan çıkmak istiyoruz. Şu anda Avrupa için de bir mücadelemiz söz konusu. Eğer pazar gününü düşünüp bir seçim yaparsanız ve bu düşünceyle sahaya çıkıp iyi skor alamazsanız o zaman pazar günkü maçı da etkileyebilir, alamadığınız o iyi skor. O nedenle hayır, biz sadece bu maça konsantre olmuş durumdayız. Bu maçı bitireceğiz, dinleneceğiz ve ondan sonra tekrar bir sonraki maç için hazır olacağız.\" diyerek sözlerini noktaladı.

BENZIA: \"HOCAMIZ NE DERSE ONU YAPMAKLA YÜKÜMLÜYÜM\"

Teknik direktör Cocu\'nun nerede görev verirse orada oynamaya hazır olduğunu dile getiren Yassine Benzia, \"Öncelikle merhaba. Son zamanlarda evet, iki forvetle sahaya çıktık. Ama U19 ve U21 takımları çok zaman önceydi, benim için çok geride kalan yıllar. Ama yine de oynayabilecek durumdayım; eğer hocamızın böyle bir ihtiyacı olursa ve gerekirse. Ben şu anda hocamız ne derse onu yapmakla yükümlüyüm. Eğer hocamız orta sahada oynamamı uygun görürse orta sahada oynarım, daha önde oynamamı uygun görürse daha önde oynarım\" açıklamasını yaptı.

\"FENERBAHÇE, ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP\"

Fenerbahçe\'nin büyük bir kulüp olduğuna vurgu yapan Benzia, \"Fenerbahçe, çok büyük bir kulüp ve biz de çok büyük bir kulübün formasını giydiğimizin farkındayız. Çok üzücü skorlar aldık, çok kötü skorlar aldık. Kesinlikle iyi bir durumda olmadığımızın da bilincinde olduğumuzu söylemek istiyorum. Fenerbahçe, lig tablosunun en üst sıralarında ye almayı hak eder, her zaman. Şu anda belki kader mi diyelim, bizi bu noktaya getirdi. Şu anda gerçekten çok kötü durumda olduğumuzu biliyoruz. Tek yapabileceğimiz şey çalışmak, daha çok çalışmak ve bu durumdan çıkmaya gayret göstermek. Belki daha birlik olmalıyız, skorların dengesini pozitif tarafa doğru kaydırmalıyız, artık. Bunun için de her şeyi yapacağız. Maçlar kazanabilmek, üst üste maçlar kazanmaya başlayabilmek için elimizden geleni yapacağız\" şeklinde konuştu.



