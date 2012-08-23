Philips’in yeni ses kayıt cihazları Türkiye’de

Philips, yeni ses kayıt cihazlarını Türkiye’de satışa sundu. Philips Voice Tracer serisinden DVT1000, DVT3000 ve DVT5000 üstün özellikleri kullanıcılara sunuyor.

Üst düzey not kaydı için tasarlanan Voice Tracer DVT1000, kullanıcıların notlarını ve fikirlerini hareket halindeyken kaydedebilmelerine olanak tanıyor. Cihaz, iki mikrofonlu stereo kayıt özelliğine ve MP3 kayıt özelliğine sahip. DVT1000 anında kayıt için tek dokunuşla kullanım kolaylığı sunuyor. Kayıt durumu bilgileri için geniş ekrana sahip cihazda 2 GB dahili hafıza bulunuyor. Bunun haricinde hafızayı microSD kart ile artırmak mümkün. Windows, Mac OS ve Linux uyumlu cihazın satış fiyatı 109 TL.

Philips’in ülkemizde satışa sunduğu diğer ses kayıt cihazı modeli ise DVT3000. Bu model hassas konuşma kaydı yapmak isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Cihazda otomatik ses ayarları ile optimum kayıt kalitesi için farklı ortamlarda farklı ses ayarlarının belirlenmesini sağlayan AutoAdjust kayıt teknolojisi bulunuyor. Net sesler için yüksek kaliteli mikrofon, stereo MP3 kayıt ve metal mikrofon ızgarası cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor. Windows, Mac OS ve Linux uyumlu cihaz 2 GB dahili hafızaya ve microSD kart desteğine de sahip. Voice Tracer DVT3000’in satış fiyatı 149 TL.

Dahili üç mikrofonlu DVT5000 ise uzaktan gelen sesleri ve konuşmaları kaydetmek isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Cihazın sahip olduğu AutoZoom teknolojisi, çevredeki gürültüyü azaltarak kayıtların net ve anlaşılır şekilde yapılmasını sağlıyor. DVT5000 metal mikrofon ızgara, stereo MP3 kayıt, alınan kayıtların kolay şekilde bulunabilmesi için takvim arama gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Entegre katlanarak açılan stant, rahat çalışma için akıllı tuşlar, 4 GB bellek ve microSD kart desteği de cihazın diğer özellikleri arasında. Profesyonel kullanıcılara hitap eden DVT5000’ün satış fiyatı 239 TL.