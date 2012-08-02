Philips Mini Hi-Fi'yı satışa sundu

Philips tasarladığı Mini Hi-Fi System'i yurtdışında satışa sundu.

FWP3200D kod adlı 300 watt’lık Mini Hi-Fi System DJ'lik merakı olan kullanıcıları hedef aldı. Sistemin üzerinde yer alan DJ dock ile kullanıcılar kendi imkanları ile kulüp orrtamı yaratabilecekler. App Store'dan indirilebilecek olan DJ uygulaması ile basit mix'ler hazırlanabilecek.

Oldukça iddialı bir tasarıma sahip FWP3200D’de iki adet iPhone/iPod için dock ünitesi bulunuyor.Philips Mini Hi-Fi System müziğin ritmine göre şekillenen ışık efektleriyle de dikkat çekiyor.Mini Hi-Fi, ikişer adet 2 inçlik tweeter’a, 5,25 inçlik bir woofer’a ve 300 watt’lık ses gücüne sahip.Cihazın üzerinde yer alan turntable ile cross fader, tiz ve bas kontrolleri ayarlanabiliyor.

Philips 300 W Mini Hi-Fi System’in, İngiltere’deki satış fiyatı yaklaşık 300 pound (840 TL).