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Spor

Philippe Coutinho, Premier Lig ekiplerinin radarında

Barcelona'dan ayrılması beklenen Brezilyalı orta saha, gözünü İngiltere'ye dikti

05 Ocak 2022 18:39

La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen orta saha oyuncusu Philippe Coutinho, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Everton ve Liverpool'un radarına girdi.

Coutinho'nun, Brezilya'ya gitmektense İngiltere'ye geri dönmeyi tercih ettiği belirtildi. Coutinho'ya resmî bir teklif yapılmamış olsa da, doğrudan görüşmeler devam ediyor.

İspanyol ekibinde aradığını bulamayan 29 yaşındaki oyuncu, son iki lig sezonunda sadece 13 maça ilk 11'de başladı. Barça, yüksek maaşı nedeniyle Coutinho yerine başka bir ofansif orta saha bakıyor.

Coutinho'nun futbol hedefleri ve ücret talepleri nedeniyle Brezilya'ya geri dönüş şu anda uygun değil.

Eski takım arkadaşı Steven Gerrard, Villa'da menajerlik yapıyor. Bununla birlikte Liverpool'a geri dönüşü, herkes için duygusal olacaktır. (Goal Türkiye)

 

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