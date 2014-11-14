Philae'nin enerjisi tükeniyor



Rosetta uydusundan ayrılan Philae adlı robotun bir tepeciğin arkasında gölgede kalması nedeniyle güneş panellerinin çalışmadığı ve pilini şarj edemediği belirtiliyor. Philae'nin pili şarj edilmeden yaklaşık 60 saat boyunca çalışabilecek kapasiteye sahip.

Alman Uzay Havacılık Merkezi'nden Stephan Ulamec robotun bugün kuyruklu yıldızın yüzeyinde sondaja başlamasının ardından Rosetta ile irtibatının kaybedildiğini kaydetti.

Philae ile irtibat için gün içinde iki farklı zaman aralığı bulunuyor. Bir sonraki irtibat imkanı Türkiye saatiyle 23:00'ten itibaren mümkün olabilecek. Ulmec yeniden iletişim sağlanmadan önce pillerin tükenebileceğini belirtti. Ulmec "Eğer herhangi bir veri alamazsak bu büyük bir ihtimalle Philae'nin enerjisinin tükendiği anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

Philae'nin sondaj sırasında Çuryumov Gerasimenko/67P kuyruklu yıldızının yüzeyini delmeyi başarıp başaramadığı henüz bilinmiyor. Sondajdan elde edilmesi beklenen örnekler bilim insanları tarafından Rosetta misyonunun en önemli adımı olarak görülüyor. Söz konusu bu verilerin güneş sisteminin oluşumu ve evrimi konusunda ipuçları vermesi bekleniyor.