Philadelphia Sixers'ta Ben Simmons krizi büyüyor: Takım arkadaşlarının telefonlarına yanıt vermiyor

NBA ekiplerinden Philadelphia Sixers'tan ayrılmak istediğini açıkça belirten Ben Simmons'ın, takımdan gelen telefonlara dahi cevap vermediği belirtildi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Doğu Konferansı ekiplerinden Philadelphia Sixers'ta forma giyen Ben Simmons hakkındaki takas tartışmaları günden güne büyüyor. Joel Embiid ile beraber Philadelphia'nın geleceğinin oyuncuları arasında gösterilen Simmons, özellikle çok zayıf kaldığı şut performansı ile beraber taraftarın diline düşmüş ve bu süreç en sonunda onun takımdan takasını istemesine gelmişti.

Amerikan basınındaki haberlere göre artık Philadelphia taraftarlarının önünde bir dakika bile durmak istemeyen Simmons, takım yetkililerine sezon öncesi antrenmanlarına dahi katılmayacağını ve takımdan takaslanmak istediğini duyurdu. Bu gelişme üzerine Philadelphia yetkilileri oyuncu için opsiyonları değerlendirmeye başlarken, Simmons'ın ona ulaşmaya çalışan, konuşup durumu çözmeye çalışan takım yetkilileri dışında takım arkadaşlarına dahi cevap vermediği ve terslediği iddia edildi.

"Takas değeri düştü"

25 yaşındaki oyun kurucunun takaslanması konusunda da işler pek iç açıcı değil. Philadelphia yetkilileri, Simmons'ı All-Star seviyesinde görüp buna göre bir teklif beklerken, Simmons'ın takas isteğinin ve takımla bir daha oynamayacağının medyaya yansıması onu isteyen takımların elini güçlendiriyor ve daha düşük teklifler yapılıyor.

Simmons için en ciddi gözüken takım ise Minnesota Timberwolves olarak gösteriliyor. Karl-Anthony Towns'ın liderliğini yaptığı takım, neredeyse tüm oyununu boyalı alanda oynayabilen ve hiç dış şut tehditi bulunmayan Simmons'ı şutörlerin yoğunlukta olduğu kadroya monte edebileceğini düşünüyor.

Geçen sezon Philadelphia ile 58 maça çıkan Simmons, 14.3 sayı 7.2 ribaund ve 6.2 asist ile oynadı. Orta mesafe veya üçlük tehditi hiç olmayan, serbest atışlarda da hayli başarısız Simmons savunma başarısıyla da ön plana çıkıyor. Ben Simmons'ın menajerliğini LeBron James'in de menajerliğini yapan Rich Paul yapıyor.