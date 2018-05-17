Philadelphia Fed imalat endeksi Mayıs'ta 34.4 ile beklentilerin üzerinde

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Mayıs (DHA) – ABD Merkez Bankası’na bağlı Philadelphia Fed tarafından her ay yayınlanan Philadelphia Fed imalat endeksi, Mayıs’ta Nisan’daki 23.3 düzeyinden 34.4 düzeyine yükseldi. Beklenti endeksin 21’e gerilemesiydi.

Philadelphia Fed’den yapılan açıklamada şu tespitler yapıldı:

“Mayıs’ta yeni siparişler endeksi 18.4’ten 40.6’ya keskin bir artış yaşarken, sevkiyatlar Nisan’da 23.9’dan 25.8 düzeyine yükseldi

“Üreticilerin yüzde 43’ü bu ay faaliyetlerinde artış olduğunu söylerken, yüzde 9’u düşüş yaşadıklarını söyledi.

“Üreticilerin yüzde 55’i ara girdilerin fiyatlarında artış gördüklerini belirtti. Bir önceki ay bu oran yüzde 59’du.

“Üreticilerin fiyatlarını yansıtan mevcut fiyat endeksiniin ise 7 puan artışla 36.4’e yükselerek Şubat 1989’dan bu yana görülen en yüksek düzeyi görmesi bekleniyor.”

