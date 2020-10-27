Philadelphia'da polisin bir siyah vatandaşı öldürmesinin ardından protestolar başladı

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ABD'nin Philadelphia kentinde yüzlerce kişi polisin siyah bir vatandaşı vurarak öldürmesini protesto etmek için sokağa çıktı.

Philadelphia Inquirer'ın aktardığına göre polis ve protestocular arasında zaman zaman şiddet olayları yaşandı. Olay yerinde çekilen videolarda bazı protestocuların polise bağırırken bazılarının da ağladığı görüldü.

Şehrin bazı noktalarında protestocular arabaları ve çöp konteynerlerini ateşe verirken polis, kontrolü sağlamakta zorlandı.

Güvenlik güçlerinin 52. Cadde'de bir sıra halinde coplarıyla yürümesinin ardından kalabalık büyük oranda dağıldı.

Polis, atılan objeler sebebiyle 30 memurun yaralandığını belirtti. Bir polis memuruna kamyon çarptığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Bahsi geçen memurun durumunun stabil olduğu ancak bacağının kırıldığı duyuruldu

Polis, pazartesi günü saat 16.00 sularında 27 yaşındaki siyah bir vatandaşı birkaç kez vurarak öldürdü. Polis, ihbar üzerine gittikleri bir yerde Walter Wallace isimli vatandaşın bıçakla üzerlerine yürüdüğünü iddia etti.