Philadelphia 'büyük üçlü'sünü kurdu

Uzun bir süredir NBA gündemini meşgul eden 'Minnesota Timberwolves-Jimmy Butler' gerilimi nihayet son buldu. Minnesota ile bu sezon sonunda tamamlanacak olan kontratını uzatmayacağını eylül ayında açıklayan ve takımdan takaslanmak istediğini ilan eden Butler, 2 aylık bir süreden sonra Doğu Konferansı’nın en iddialı ekiplerinden Philadelphia 76ers’a takaslandı.

Bu takasa göre Butler, takasın tamamlayıcı parçalarından Justin Patton ile beraber Philadelphia’nın yolunu tutacakken, eski Anadolu Efes oyuncusu Dario Saric’in yanı sıra Robert Covington, Jerryd Bayless ve ikinci tur seçim hakkı da Minnesota’nın olacak.

Butler ile bu sezon bitiminde sona erecek kontratının devamı konusunda da oyuncuyla anlaşan Philadelphia, genç süperstarlar Joel Embiid ve Ben Simmons’ın yanına eklediği All-Star guard ile yazın uzun süreli bir kontrat yapıp uzun yıllar randıman almayı planladığı 'Büyük Üçlü'sünü kuracak.

Bu sezon Minnesota ile 10 maça çıkan Butler, 21.3 sayı, 5.2 ribaund, 4.3 asist ve 2.4 top çalma ortalamaları tutturdu.