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Spor

Philadelphia 76ers ilk galibiyetini aldı

Ersan İlyasova 14 sayı, 11 ribaundla double double yaptı

12 Kasım 2016 15:01

Philadelphia 76ers uzatmaya giden maçta Indiana Pacers'ı 109-105 yendi ve böylece NBA'de maç kazanamayan takım kalmadı.

Ribaundlarda 54-40 üstünlük sağlauan buna karşın rakibinden 7 fazla top kaybı yapan Philadelphia'da Joel Embiid 16'sı üçüncü çeyrekten sonra olmak üzere 25 sayı (12/14 serbest atış), 7 ribaundla oynadı, kenardan gelen Ersan İlyasova 24 dakikada 14 sayı, 11 ribaundla double double yaptı, 2 asist, 1 de blok üretti. Nik Stauskas 14 sayı attı, ilk beşte başlayan Dario Saric'ten 8 sayı 5 ribaund, 2 asist, Sergio Rodriguez'den 9 asist, 7 sayı geldi.

Indiana Pacers'ta Paul George 26 sayı, 9 ribaund, 4 asist, Monta Ellis 19 sayı, 3 asist, Jeff Teague 14 sayı, 4 asistle öne çıktı.

 

NBA'de günün sonuçları

 

Charlotte Hornets 111 - Toronto Raptors 113

Orlando Magic 74 - Utah Jazz 87

Philadelphia 76ers 109 - Indiana Pacers 105

Washington Wizards 94 - Cleveland Cavaliers 105

Boston Celtics 115 - New York Knicks 87

Oklahoma City Thunder 108 - LA Clippers 110

San Antonio Spurs 96 - Detroit Pistons 86

Portland Trail Blazers 122 - Sacramento Kings 120

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