Phil Collins, sağlık problemleri nedeniyle davul bagetini zar zor tutabildiğini söyledi

İngiliz müzisyen Phil Collins, kötüleşen sağlığı nedeniyle "davul bagetini zar zor tutabildiğini" söyledi.

2009 ve 2015 yıllarında sırtından sinirlerini etkileyen ameliyatlar geçiren 70 yaşındaki davulcu, karşılaştığı zorluklardan dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

Collins, 1970'lerin İngiliz progresif rock grubu Genesis'in geri dönüş turunu tanıtmak için yaptığı video röportajında, “Biraz fiziksel olarak zorlanıyorum, bu çok sinir bozucu çünkü orada çalmayı çok isterim. Ancak bir bageti zar zor tutabiliyorum" dedi.

2011'de emekli olduğunu açıklayan Collins, oğlu Nic'in bu sonbaharda, Genesis'in 14 yıl sonra ABD'ye yaptığı ilk turda davul çalacağını söyledi.