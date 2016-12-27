Phelps kariyerini 8 kilo madalyayla tamamladı

Yüzmenin gelmiş geçmiş en başarılı isim olan ABD'li Michael Phelps, Rio Olimpiyat oyunlarında kazandığı beş altın ve bir gümüş madalya ile kariyerindeki olimpiyat madalyası sayısını inanılması güç bir şekilde 28'e çıkardı.

28 madalyayla olimpiyat tarihine adını altın harflerle yazdıran Phelps, bu alanda en yakın takipçisi Sovyet jimnastikçi Larisa Latynina'dan 10 madalya fazla kazanmış durumda ve zirvede tek başına.



31 yaşındaki yüzüncünün kariyeri boyunca kazandığı madalyaların ağırlıklarını toplandığında ise birçok insanın taşımakta zorlanacağı bir rakam karşımıza çıkıyor. Phelps'in kazandığı 23 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyanın ağırlıkları toplamı tam 8 kilo!

Phelps'in madalya karnesi

ATİNA 2004



6 altın, 2 bronz: 1080 gram

PEKİN 2008



8 altın: 1600 gram

LONDRA 2012



4 altın, 2 gümüş: 2472 gram

RİO 2016



5 altın, 1 gümüş: 3000 gram