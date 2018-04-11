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Ekonomi

P&G'nin veri analitiği alanındaki beyni Guy Peri Türkiye'ye geliyor

İstanbul, 11 Nisan (DHA) - Hızlı tüketim ürünleri üreticisi Procter and Gamble'ın (P&G), Global Veri Yöneticisi (CDO) Guy Peri, 16-19 Nisan'da İstanbul’da düzenlenecek Global Girişimcilik Kongresi’ne katılarak bir sunum yapacak

11 Nisan 2018 20:49

İstanbul, 11 Nisan (DHA) - Hızlı tüketim ürünleri üreticisi Procter and Gamble\'ın (P&G), Global Veri Yöneticisi (CDO) Guy Peri, 16-19 Nisan\'da İstanbul’da düzenlenecek Global Girişimcilik Kongresi’ne katılarak bir sunum yapacak.
Türkiye’ye ilk kez gelecek olan Guy Peri, P&G’nin inovasyona yön veren veri analitiği alanındaki beyni olarak kabul ediliyor. 17 Nisan Salı günü “Yaşam Trendi İnovasyonları” başlıklı programın “Tüketici Odaklı Veri” adlı oturumunda konuşacak Peri, pazarlama, satış, e-ticaret, ürün geliştirme ve ürün tedarik zinciri gibi farklı alanlarda kullanılan veri analitiği çözümlerini uygulayan P&G Veri Bilimi bölümünün de lideri olarak tüketici trendlerindeki değişime açıklık getirecek.
Peri, P&G’nin, Uluslararası Analitik Enstitüsü tarafından verilen Veri Analitiğinde Mükemmellik Ödülü’nü almasını sağlayan isim olmasının yanı sıra veri temelli yenilikçi ürünlerin geliştirilmesinde önemli bir role sahip. P&G, hızlı tüketim ürünleri alanında olduğu gibi, tüketici araştırmaları alanında da dünyanın en büyük şirketlerinden biri.
Uluslararası bir organizasyon olan Global Girişimcilik Kongresi’nin Türkiye’deki destekçileri arasında olan P&G Türkiye, panellerde yöneticileriyle yer alarak dijitalleşme ile yeniden şekillenmeye başlayan girişimcilik dünyasına inovatif uluslararası bir şirket bakış açısını yansıtacak. Şimdiye kadar 9 ülke dolaşan Global Girişimcilik Kongresi’nin İstanbul’da gerçekleşecek 10’uncu ayağında 170 ülkeden binlerce kişinin katılım göstermesi bekleniyor.
Markalarıyla dünya çapında 5 milyara yakın insanın yaşamına dokunan P&G, yaklaşık 70 ülkede faaliyet göstermektedir. P&G, Türkiye’de Alo®, Ariel®, Fairy®, Febreze®, Gillette®, Head & Shoulders®, İpana®, Olay®, Oral-B®, Orkid®, Pantene® ve Prima® gibi güvenilir, kaliteli ve lider markalardan oluşan güçlü bir ürün yelpazesine sahiptir. (Fotoğraflı)

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