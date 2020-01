P&G IT Hackathon'u İstanbul dahil 10 Avrupa kentinde yapılacak

İstanbul, 6 Kasım (DHA) - Teknoloji konusunda bilgisine ve yaratıcılığına güvenenler, Procter and Gamble (P&G) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek Avrupa IT Hackathon etkinliğinde kendilerine verilen kısa süre içinde tüm hünerlerini sergileyerek projelerini hayata geçirmeye çalışacak.

Ses tanıma teknolojileri konusunda projelerin yarışacağı P&G Avrupa IT Hackathon’u, 24-25 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul ile birlikte, Paris, Madrid, Tel Aviv, Moskova, Cenevre, Bükreş, Varşova, Newcastle ve Frankfurt şehirlerinde aynı anda gerçekleşecek. İstanbul ayağına Endeavor Türkiye’nin özel olarak destek verdiği etkinlik, teknolojiye tutkuyla bağlı olan IT profesyonelleri ve öğrenciler başta olmak üzere bilgisine güvenen herkese açık olacak.

“Markalarımıza konuşmayı öğretebilir misiniz?” teması çerçevesinde düzenlenecek P&G Avrupa IT Hackathon’una isteyenler üç ila beş kişiden oluşacak takımlarla katılabilecek. Bir takıma dâhil olmadan kişisel başvuru yapanlar ise teknik bilgilerine uygun bir takıma yerleştirilecek. Hackathon’da yarışacak her bir takımda; UX-UI Tasarımı, Yazılım Geliştirme, Proje/Ürün Yönetimi ve Dijital Pazarlama konularında bilgi sahibi en az birer üye olacak.

Sektörü yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyan fikirlerini, ihtiyaç duydukları tüm bilgi ve araçlarla 24 saat içinde şekillendirmeye çalışacak olan takımlardan dereceye girenler, kazanacakları çeşitli ödüllerin yanı sıra P&G yöneticileri ile bir araya gelerek projelerini daha ileri taşımak için görüşme fırsatı da yakalayacaklar. 24 Kasım Cuma günü saat 16.00’da P&G’nin İstanbul ofisinde başlayıp aralıksız 24 saat sürecek olan hackathon’un kazananları 25 Kasım 2017, Cumartesi günü saat 18:00’de açıklanacak.