Pfizer Yönetim Kurulu Başkanı: Aşı Koronavirüs'ten korusa da bulaşı engellediği belirlenemedi

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Pfizer Yönetim Kurulu Başkanı Albert Bourla, Alman şirket BioNTech ile geliştirdikleri yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının insanların virüsü başkalarına bulaştırmasını engelleyip engellemediğinin henüz belirlenmediğini söyledi. Bourla, "Bu konuyu incelemek gerekiyor" dedi.

The Hill'in aktardığı habere göre, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Koronavirüs aşısı yüzde 95 etkili olsa da henüz aşı olan kişilerin virüsü bulaştırıp bulaştırmadığı belirlenmedi.

Dateline programında sunucu Lester Holt'un sorularını yanıtlayan Pfizer Yönetim Kurulu Başkanı Albert Bourla, Koronavirüs aşısıyla ilgili merak edilen soruları yanıtladı. "Aşı olup korunsam da virüsü hâlâ başkalarına bulaştırma tehlikem olur mu?" sorusuna yanıt veren Bourla, "Bence bu incelenmesi gereken bir konu. Henüz bu konuda net bir bilgimiz yok" dedi.

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Koronavirüs aşısının yüzde 95 oranında etkili olduğu açıklandı. Aşının kullanımını ilk onaylayan ülke Britanya oldu. Öte yandan aşının dağıtımı konusunda soru işaretleri var. Aşının 0'ın altı derecelerde taşınması ve muhafaza edilmesi gerekiyor. Bu da aşının kuru buzla saklanarak taşınmasını gerektiriyor.